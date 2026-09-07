Ataques de perros peligrosos en Córdoba: apuntan a la importancia de educar y prevenir

Doce ataques de perros considerados peligrosos se registraron en Córdoba y cuatro personas murieron como consecuencia de estos episodios en lo que va de este año. Del total de episodios, ocho ocurrieron en Córdoba capital y cuatro en el interior provincial.

Frente a esta problemática, el médico veterinario Juan Romero, especialista en el vínculo entre mascotas y seres humanos, analizó las causas de los ataques y puso el foco en la responsabilidad de los tutores y en la educación de los animales.

“No existen razas potencialmente peligrosas, sino que existe un tamaño de perro y una potencia de mordida ante un tutor desconocedor de lo que significa educar a un animal”, explicó Romero en diálogo con Cadena 3.

El especialista señaló que los niños son especialmente vulnerables ante este tipo de episodios y sostuvo que existe una falta de conocimiento sobre la responsabilidad que implica tener un perro como animal de compañía.

“El 63% de ataques de animales es con pequeños o medianos. No es lo mismo que te pase un camión a que te atropelle una bicicleta”, ejemplificó.

La importancia de la crianza y socialización

Romero destacó que una parte de los ataques graves puede prevenirse mediante una adecuada crianza y socialización del animal desde sus primeros meses de vida.

En ese sentido, remarcó que hasta los 60 días el cachorro debería permanecer junto a su madre y sus hermanos, ya que ese período es fundamental para que aprenda comportamientos propios de su especie.

“Hasta 60 días el perro tiene que estar con su madre y hermanos, para aprender a ser perro y no tener una reacción desmedida frente a un estímulo”, explicó.

A partir de los 60 días y hasta los cuatro meses, consideró fundamental avanzar con una correcta socialización. El objetivo es que el animal pueda familiarizarse progresivamente con distintos ambientes, personas y situaciones.

Romero señaló que incluso antes de completar el calendario de vacunación existen formas de exponer al cachorro a nuevos estímulos de manera segura, como llevarlo en brazos o trasladarlo en automóvil.

El rol de los tutores y del Estado

El veterinario también cuestionó la falta de conocimiento sobre la tenencia responsable y sostuvo que el Estado municipal interviene dentro de sus posibilidades, mientras que consideró que existe una ausencia de políticas a nivel nacional.

En esa línea, sostuvo que la educación y la prevención deberían ocupar un lugar central para evitar episodios que pueden terminar con consecuencias fatales.

“Un episodio fatal como la muerte de un chico por el ataque de un perro se puede evitar si hacemos esto”, señaló Romero, antes de remarcar la importancia de respetar las etapas de crianza y socialización.

Finalmente, vinculó esta problemática con una discusión más amplia sobre las responsabilidades del Estado en materia educativa.

“El Estado nacional abandonó la educación hace años: la delegó en las provincias sin el presupuesto necesario”, concluyó.

Entrevista de Alejandro Bustos