La sonrisa de Julián Alvarez en la sesión de fotos para la Champions

Julián Álvarez participó de una sesión de fotos en las instalaciones de Atlético de Madrid y se mostró sonriente a pocos días del debut ante Liverpool. El delantero argentino llega a la Champions League con una duda todavía abierta: resta saber si será titular este miércoles, cuando el equipo de Diego Simeone visite Anfield.

La actividad se realizó mientras el conjunto madrileño prepara su primera presentación en la competencia continental. La sesión de fotos mostró a Álvarez de buen ánimo, aunque no modificó la incógnita principal alrededor de su participación. Todavía no está definido si el atacante estará desde el comienzo o si volverá a ingresar durante el desarrollo del partido.

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FOTO: Julián cambió el semblante

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La titularidad del delantero llega en duda después de su última actuación con Atlético de Madrid. Álvarez viene de sumar minutos ante Athletic Bilbao, en un encuentro que comenzó en el banco de suplentes y en el que ingresó durante el segundo tiempo. Su presencia desde el arranque ante Liverpool todavía no fue confirmada.

Athletic Bilbao derrotó 3-0 al equipo de Simeone por La Liga. El conjunto madrileño terminó perdiendo con claridad en San Mamés y no pudo cambiar el rumbo del partido con el ingreso del argentino. El antecedente inmediato deja a Álvarez a la espera de una definición sobre su lugar en la formación para el estreno continental.

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FOTO: Julián con "Cuti" Romero

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La incógnita sobre la formación se mantiene mientras el Atlético prepara un partido exigente como visitante. El equipo de Diego Simeone tendrá que enfrentar a Liverpool en Anfield, en el comienzo de una nueva edición del torneo europeo. Para Julián Álvarez, el encuentro también marcará su regreso al centro de la escena después de las semanas de incertidumbre sobre su futuro.