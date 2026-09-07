Nelly Korda busca llevar a Estados Unidos a la victoria en la Solheim Cup en Europa

FOTO: Korda lidera la apuesta de US por ganar la Solheim Cup fuera de casa y sabe cómo lograrlo

Nelly Korda, actual número 1 del mundo en golf femenino, ha logrado múltiples títulos en torneos de grandes y es medallista de oro olímpica. Sin embargo, uno de sus mayores anhelos es representar a su país en la Solheim Cup, un evento que trasciende los logros individuales.

Esta semana, el protagonismo recae en Korda, quien encabeza el equipo estadounidense en su búsqueda de conquistar la Solheim Cup en territorio europeo por primera vez desde 2015. Las competiciones se desarrollarán a partir del viernes en el campo Bernardus Golf, en los Paises Bajos. Tras recuperar el trofeo en 2024, a las estadounidenses les bastan 14 puntos para conservarlo.

Conseguir una victoria en la Solheim Cup como visitantes es uno de los pocos logros que aún le falta a Korda. Para alcanzar este objetivo, se comunica frecuentemente con su capitana, quien le brinda estrategias y consejos.

Las estadounidenses enfrentan desafíos importantes

El equipo de Estados Unidos cuenta con la ventaja de tener a la mejor jugadora del mundo, además de un historial favorable de 11-7-1 en la serie que comenzó en 1990. Sin embargo, la incertidumbre también acompaña al equipo, ya que no contarán con Lilia Vu, la número 2 del mundo, quien se encuentra lidiando con problemas de salud. Además, Lexi Thompson, una de las jugadoras más destacadas, no participará por primera vez desde 2011, ya que se prepara para ser madre.

Angel Yin se unió al equipo como la segunda clasificada, aunque apenas ha vuelto a la competencia tras dos meses de inactividad por problemas estomacales. Aparte de Korda, solo Lauren Coughlin figura entre las 20 mejores del mundo, mientras que Korda suma más victorias (23) que las otras 11 integrantes del equipo en conjunto (18).

Las europeas también cuentan con talento

El equipo europeo, bajo la capitanía de Anna Nordqvist, presenta una alineación diversa con jugadoras de siete nacionalidades. Las principales figuras son las inglesas Lottie Woad y Charley Hull, quienes ocupan el séptimo y octavo puesto del ranking, respectivamente. Woad, de 22 años, se ha destacado en el circuito, habiendo ganado el Women’s Irish Open y terminado en tercer lugar en el Evian Championship como amateur.

Además, Julia Lopez Ramirez, Nastasia Nadaud y Mimi Rhodes serán debutantes en este torneo. La irlandesa Leona Maguire también se une al equipo, destacándose con un récord de 8-3-1 en sus participaciones anteriores en la Solheim Cup.