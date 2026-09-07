Lautaro Martínez se solidariza con Julián Álvarez en medio de su conflicto con el Atlético de Madrid

FOTO: Lautaro Martínez festeja el gol de la remontada del Inter ante el Napoli.

Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) – El atacante Lautaro Martínez se pronunció sobre el conflicto que afecta a su compañero en la Selección argentina, Julián Álvarez, y le deseó que se recupere pronto. En sus declaraciones, el capitán del Inter de Milán manifestó haber mantenido comunicación con Álvarez y le ofreció "todo su apoyo" en esta complicada situación contractual.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, Julián Álvarez se convirtió en el centro de atención durante el reciente mercado de pases europeo debido a su desacuerdo con el Atlético de Madrid, que le impidió concretar su deseo de ser transferido al Barcelona.

La controversia se intensificó en un verano en el que Álvarez acaparó titulares, incluso durante la disputa del Mundial 2026, donde el equipo argentino alcanzó el subcampeonato. En una conferencia de prensa previa al inicio de la UEFA Champions League 2027, donde el Inter se medirá ante el Real Madrid el 8 de septiembre a las 16:00 (hora argentina), Lautaro Martínez destacó que su relación con Álvarez trasciende la competencia por un lugar en la selección.

El delantero de 26 años subrayó: "Más allá de que peleamos por un lugar en la Selección, es un amigo". Además, hizo hincapié en que el momento que atraviesa Julián Álvarez "no es fácil", responsabilizando a la dirigencia del club madrileño, encabezada por Enrique Cerezo Torres, por la decisión de retener al jugador a pesar de su descontento.

Finalmente, el capitán del Inter deseó lo mejor para Álvarez, expresando su esperanza de que se "ponga bien pronto" y continúe demostrando que es "un grandísimo jugador y uno de los mejores del mundo".