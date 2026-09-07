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San Lorenzo presentó al "Gallego" Insúa como su entrenador

Debutará el próximo fin de semana ante Independiente. Será su tercer ciclo en el club azulgrana.

07/09/2026 | 18:35Redacción Cadena 3

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Insua estará acompañado por Roberto Oste, Fabián García y Carlos Orsi en la asistencia técnica

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Rubén Darío Insúa fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de San Lorenzo tras la salida de Pipo Gorosito. Será su tercer ciclo como DT en la institución, luego de haber dirigido por última vez en abril de 2024.

El anuncio del Ciclón fue con un video emotivo en sus redes sociales con la participación del “Gallego” como voz en off. “Cuando era chiquito, yo escuchaba a mi papá que decía que a San Lorenzo hay que defenderlo todos los días y que había que cuidarlo. Pienso honrar la memoria de mi padre”, dice el entrenador en la grabación.

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“Lo que sembraste en San Lorenzo lo tenemos presente todos los días. Pero esta historia todavía no terminó. Vamos a buscar lo que falta”, posteó el Cuervo a través de la red social X.

Su debut será el próximo domingo 13 de septiembre en el Estadio Libertadores de América, cuando San Lorenzo visite a Independiente en el clásico de la novena fecha del Torneo Clausura.

Insúa tendrá por delante el desafiante objetivo de poner al Ciclón nuevamente en puestos de clasificación para los playoffs del campeonato local y conseguir el pase a la siguiente ronda. Por otro lado, San Lorenzo todavía tiene chances de obtener un cupo en la próxima edición de la Copa Sudamericana, el mayor reto hasta el cierre del semestre.

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El “Gallego” comenzará su tercer ciclo en el club con Fabián García, Carlos Orsi y Roberto Oste como ayudantes de campo, mientras que el preparador físico del cuerpo técnico será Guillermo Cinquetti.

Tras firmar un contrato que lo vinculará por los próximos 12 meses, Insúa será presentado ante los medios de comunicación y comenzará oficialmente un nuevo capítulo en su rica historia con San Lorenzo.

SUS NÚMEROS

En sus dos ciclos anteriores, Insúa dirigió 146 partidos: consiguió 57 victorias, 54 empates y 35 derrotas, con un rendimiento del 51,37% de los puntos.

En el primero de ellos, fue campeón de la Copa Sudamericana 2002 y en el último logró clasificar al equipo a la Copa Libertadores.

Lectura rápida

¿Quién es el nuevo entrenador de San Lorenzo?
El nuevo entrenador de San Lorenzo es Rubén Darío Insúa.

¿Cuándo será su debut como entrenador?
Su debut será el domingo 13 de septiembre en el Estadio Libertadores de América.

¿Qué objetivo tiene Insúa al frente de San Lorenzo?
El objetivo es clasificar a los playoffs del campeonato local y obtener un cupo en la próxima Copa Sudamericana.

¿Quiénes serán sus ayudantes de campo?
Sus ayudantes de campo serán Fabián García, Carlos Orsi y Roberto Oste.

¿Cuántos partidos dirigió Insúa en sus ciclos anteriores?
Dirigió 146 partidos, logrando 57 victorias, 54 empates y 35 derrotas.

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