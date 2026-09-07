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Un funcionario israelí exige a su país reconocer la soberanía argentina sobre las Malvinas

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, afirmó que Gran Bretaña roba violentamente al pueblo argentino y solicitó sanciones contra el país europeo.

07/09/2026 | 19:07Redacción Cadena 3

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FOTO: "Es hora de que Israel reconozca que las Malvinas son territorio argentino ocupado", planteó ministro israelí quien pidió sanciones a Gran Bretaña.

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Buenos Aires, 7 septiembre (NA) — El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, solicitó el lunes al primer ministro, Benjamín Netanyahu, que "reconocer la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas" e "imponer sanciones a Gran Bretaña mientras la ocupación continúa".

"Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino", expresó el funcionario israelí en su cuenta de X, según la información de la Agencia Noticias Argentinas.

Ben Gvir argumentó que "los británicos no solo se conforman con ocupar el territorio, sino que también realizan allí perforaciones petroleras y le roban el dinero al pueblo argentino".

"Le hago un llamado al primer ministro Benjamín Netanyahu a reconocer la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas y a imponer sanciones a Gran Bretaña mientras la ocupación continúe", subrayó Ben Gvir.

En una primera reacción a esta postura, el vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, manifestó en X: "El ministro de Seguridad Nacional de Israel pidiéndole públicamente al primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu que el Estado de Israel reconozca que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado ilegítimamente por los británicos. Prepárense".

Lectura rápida

¿Qué solicitó Itamar Ben Gvir?
Pidió a Israel que reconozca la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y que imponga sanciones a Gran Bretaña.

¿Quién es Itamar Ben Gvir?
Es el ministro de Seguridad Nacional de Israel que realizó la declaración en su cuenta de X.

¿Cuál es la razón de su solicitud?
Argumenta que los británicos roban violentamente al pueblo argentino y realizan perforaciones petroleras en el territorio.

¿Qué reacción hubo en Argentina?
El vicepresidente de la Cámara de Diputados de Buenos Aires, Agustín Romo, apoyó públicamente la declaración de Ben Gvir.

¿Cuándo se realizó esta declaración?
La solicitud de Ben Gvir se hizo el 7 de septiembre de 2026.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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