En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Unión vs. Instituto

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Unión vs. Instituto

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Viva la Radio

Terminó la asamblea de UTA y se reanudó el servicio en las líneas de colectivos afectadas

Choferes de TAMSE realizaron una medida informativa en la punta de línea desde las 12. Se resintieron los recorridos de los corredores 2 y 6. Desde las 17.30, se reanudaron en forma progresiva.

07/09/2026 | 17:35Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Conflicto en Tamsau.

FOTO: Conflicto en Tamsau.

archivo.

FOTO: archivo.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Tamse reanuda el servicio tras asamblea de UTA en Córdoba

    Viva la Radio

    Episodios

  2.

    Audio. Asamblea de UTA paraliza el servicio de varias líneas de colectivos en Córdoba

    Ahora país

    Episodios

La asamblea informativa que llevaba a cabo la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que afectó el normal funcionamiento de varias líneas del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba se levantó a las 17.30 de este lunes, con lo que se reanudó, en forma progresiva, la normalidad del servicio.

La medida de fuerza se desarrolló desde las 12 en la punta de línea de la empresa TAMSE. La medida impactó de manera directa en el servicio de los colectivos de las líneas 20, 23, 27, 600 y 601.

"Desde las 12 vamos a parar estas líneas. No hay ni siquiera una llamada para acordar nada. No tenemos nada que negociar, pedimos el mismo tratamiento que el AMBA", dijo más temprano a Cadena 3 Carla Esteban, secretaria general del gremio.

Lectura rápida

¿Qué medida se tomó? La Junta Ejecutiva de la UTA convocó a una asamblea informativa que afecta el transporte urbano en Córdoba.

¿Quiénes están involucrados? La Junta Ejecutiva de la UTA y los trabajadores del transporte urbano.

¿Cuándo se realiza la asamblea? Desde las 12:00 de hoy.

¿Dónde se lleva a cabo? En la punta de línea de la empresa TAMSE.

¿Por qué se recomienda precaución? Debido a las demoras en las frecuencias de las líneas 20, 23, 27, 600 y 601.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf