Alexander Blockx detiene a Francisco Cerúndolo en el US Open a pesar de sus dolencias

NUEVA YORK — Francisco Cerúndolo dejó escapar una oportunidad valiosa en el Abierto de Estados Unidos al caer en los octavos de final ante Alexander Blockx, quien evidenció problemas físicos durante el partido. Cerúndolo, el sudamericano con mejor ranking actualmente, se ubicaba en el puesto 25 del mundo.

El encuentro terminó con un marcador de 6-3, 4-6, 7-5, 7-5 a favor de Blockx, quien se convirtió en el primer jugador belga en alcanzar los cuartos de final del US Open. Tras el partido, Blockx comentó: "A partir del segundo juego empecé a sentir un dolor agudo en las costillas. Para ser sincero, simplemente intentaba aguantar".

El belga, de 21 años, recibió atención médica en dos ocasiones durante el partido, una al inicio y otra al final del primer set, donde se le proporcionó tratamiento en la zona dorsal. A pesar de las molestias, Blockx se recuperó y destacó: "El médico me dio una medicación milagrosa que me permitió seguir adelante. A partir del final del tercer set empecé a sentirme mucho mejor y apenas notaba dolor".

Blockx mostró una notable capacidad en los momentos críticos, levantando 14 de las 17 bolas de quiebre que enfrentó, mientras que Cerúndolo acumuló 51 errores no forzados frente a los 44 de su rival. Cerúndolo reflexionó sobre la derrota, afirmando: "Un partido no se pierde solo. Hay un rival que, más allá de las oportunidades que tuve, también jugó muy bien. Me sorprendió la capacidad de fuerza que tiene".

Tanto Cerúndolo como Blockx llegaron a esta etapa tras eliminar a oponentes de alto nivel en la ronda anterior. Cerúndolo había vencido al noveno cabeza de serie, Taylor Fritz, y Blockx había dejado fuera al quinto, Flavio Cobolli.

Cerúndolo, de 28 años, aspiraba a convertirse en el primer argentino en llegar a los cuartos de final del US Open desde Diego Schwartzman en 2019. A pesar de la eliminación, su desempeño en Nueva York le permite escalar al puesto 23 del ranking, cerca de su mejor marca, el puesto 18 que alcanzó en mayo del año pasado. "Hacer los octavos de final es positivo", reflexionó Cerúndolo. "Hay que valorar que fue sin jugar tan bien. Hay muchas cosas positivas que sacar para seguir mejorando".