Faustino Oro, el pequeño genio del ajedrez que debutó con triunfo en un importante torneo en Madrid

FOTO: "Fausti", que defiende el título en Madrid, le ganó al actual campeón argentino, Diego Flores.

El ajedrez mundial asiste con asombro a la consagración de Faustino Oro, el niño prodigio argentino de 12 años que no para de romper récords.

En el marco del prestigioso torneo "Leyendas y Prodigios" en Madrid, el joven ajedrecista porteño debutó con una victoria brillante frente a Diego Flores, el actual campeón argentino y líder del ranking nacional.

Este certamen representa el regreso de Faustino a su "lugar talismán", donde a los 11 años descolló al superar la barrera de los 2.500 puntos de Elo y lograr su primera norma de Gran Maestro, consolidando un camino de película que comenzó en plena pandemia, cuando aprendió a jugar frente a la computadora de su casa.

Su primer entrenador, Jorge Rosito, quien lo formó desde los seis hasta los diez años, aportó su valiosa mirada sobre la personalidad y el día a día de este genio.

En diálogo con Cadena 3, Rosito describió a Faustino como un nene sumamente feliz y divertido que, de manera muy particular, "disfruta del juego sin sufrir en lo más mínimo la presión de los resultados".

Jorge Rosito, el primer entrenador de Faustino Oro.

Sin embargo, el preparador remarcó que el talento innato no es suficiente sin una férrea disciplina de estudio: ya a los seis años, el pequeño asombraba por su forma de trabajar y de ver el tablero, demostrando que, detrás de su innegable gracia natural, hay un esfuerzo constante de entrenamiento.

Por su parte, Leandro Plotinsky, presidente del Círculo de Ajedrez Torre Blanca de Almagro, recordó los asombrosos inicios presenciales del pequeño tras el confinamiento.

Según el dirigente, Faustino ya llamaba poderosamente la atención por su nivel de juego en internet, pero, al abrirse las actividades y comenzar a jugar de manera presencial en las veredas del club contra adultos, su crecimiento constante se volvió "una cosa de locos".

Plotinsky destacó, en diálogo con Cadena 3, el amor absoluto de Faustino por la disciplina y aclaró que, pese a su arrolladora competitividad, "nunca dejó de ser un nene", correteando por el salón y saltando las vallas con una frescura natural.

El presidente del Círculo de Ajedrez Torre Blanca, Leandro Plotinsky.

El dirigente de Torre Blanca también hizo especial hincapié en el "acompañamiento familiar" como un pilar indispensable para sostener un talento tan extraordinario, que no suele aparecer en los clubes.

Plotinsky valoró la inteligencia y entrega de los padres de Faustino, quienes tomaron la drástica decisión de dejar de trabajar en Argentina para trasladarse a Europa, permitiendo que el niño esté más cerca de los mejores torneos y entrenadores del circuito mundial.

Esta sólida contención familiar le permite al joven manejar con absoluta naturalidad la fama, las fotos y los autógrafos en eventos internacionales, donde comparte cartel y genera una verdadera revolución a la par de Magnus Carlsen.

La irrupción de Faustino ha desatado un verdadero "efecto Faustino" en el ajedrez nacional, convirtiéndose en el ícono de un deporte, que duplicó su popularidad tras la pandemia.

El fenómeno no conoce fronteras, al punto de que existen clubes de fans con su nombre en Chile y los chicos que asisten a Torre Blanca se emocionan con sólo tocar la silla donde él se sentó.

Ante un crecimiento que no parece tener techo, y con elogios de leyendas como Garry Kasparov —quien lo apodó "Chessi"— y del propio Carlsen, las expectativas son máximas para que Faustino se consagre como el mejor ajedrecista de la historia argentina y, eventualmente, del mundo entero.

Entrevistas de "Amamos Argentina". Informes de Jorge Parodi y Agustín González.