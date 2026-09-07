Tensión entre Israel y Reino Unido: ministro pide expulsar al embajador británico
El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, exigió la expulsión del embajador británico, David Quarrey, tras acusar al Reino Unido de adoptar una postura antisemita y crítica hacia Israel.
FOTO: El ministro de finanzas israelí pidió expulsar al embajador británico en medio de la escalada con Londres.
Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) -- El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, solicitó este lunes la expulsión inmediata del embajador británico en Tel Aviv, David Quarrey, lanzando severas acusaciones contra el Gobierno del Reino Unido por el cambio que planea en su política hacia Israel.
Según información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas, Smotrich publicó en X: "¡Expulsar al embajador británico esta misma noche!".
En su mensaje, criticó fuertemente a Londres, acusándolo de sostener una postura antisemita y de estar atravesando una crisis económica y social que, según su interpretación, intenta afrontar mediante ataques contra Israel y el pueblo judío.
El funcionario israelí concluyó su publicación con una referencia histórica: "El Mandato Británico en la Tierra de Israel ha terminado".
Esta declaración se da en un contexto de notable deterioro en las relaciones entre Israel y el Reino Unido. El Gobierno británico se encuentra preparando un nuevo giro diplomático que incluye una postura más alineada con la causa palestina, el apoyo a la solución de dos Estados y nuevas medidas contra los asentamientos israelíes.
La tensión entre ambos países se intensificó tras el conflicto entre Israel y Hamas, así como por las críticas británicas hacia las operaciones militares israelíes en Gaza y la expansión de asentamientos, además de la violencia de colonos en Cisjordania.
Londres sostiene que estos asentamientos son ilegales según el derecho internacional y reafirma su apoyo a una solución de dos Estados. En este marco, la relación se encuentra en uno de sus peores momentos en décadas.
El Reino Unido ya ha suspendido ciertas licencias de exportación de armas hacia Israel, detenido negociaciones para actualizar el acuerdo de libre comercio y está considerando nuevas medidas relacionadas con los asentamientos.
La ofensiva de Smotrich contra el representante diplomático británico se suma a una creciente escalada de intercambios entre ambos gobiernos, mientras Londres avanza hacia una postura más crítica respecto a las políticas israelíes en Gaza y Cisjordania.
Lectura rápida
¿Qué pidió Bezalel Smotrich?
El ministro de Finanzas de Israel solicitó la expulsión del embajador británico en Tel Aviv.
¿Quién es el embajador británico?
El embajador británico en Tel Aviv es David Quarrey.
¿Por qué realizó esta solicitud?
Smotrich acusó al Reino Unido de tener una postura antisemita y de criticar a Israel.
¿Qué relación hay entre Israel y el Reino Unido actualmente?
Las relaciones se han deteriorado debido a la postura británica respecto a los asentamientos y la causa palestina.
¿Qué acciones ha tomado el Reino Unido?
El Reino Unido ha suspendido licencias de exportación de armas a Israel y detenido negociaciones comerciales.
[Fuente: Noticias Argentinas]