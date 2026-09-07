Aumentan cuotas y crece morosidad en escuelas de Rosario: "Educamos, no vendemos"

La crisis económica también impacta en las comunidades educativas. En Rosario, la morosidad en el pago de las cuotas de los colegios privados se ubica actualmente entre el 11% y el 14%, según señaló Alejandro Saba, presidente de la Federación Santafesina de Instituciones de Educación Privada (Fesaiep). El dirigente explicó que, si bien el atraso en los pagos siempre existió, en los últimos meses se produjo un incremento como consecuencia de las dificultades que atraviesan muchas familias para llegar a fin de mes.

“Vivimos un fenómeno económico donde aún el que tiene un trabajo formal no llega a fin de mes”, sostuvo Saba durante una entrevista en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, al describir el impacto de la situación económica sobre las instituciones educativas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según explicó, el nivel de morosidad no es uniforme y depende, entre otros factores, de la composición socioeconómica de cada comunidad educativa. El sistema de educación privada es amplio y reúne desde establecimientos con cuotas relativamente bajas hasta instituciones cuyos aranceles superan ampliamente el millón de pesos.

A pesar de este escenario, desde el sector remarcan que una familia que acumula una deuda no es necesariamente desvinculada de manera inmediata de la institución. Por el contrario, las escuelas procuran mantener el diálogo, analizar cada situación y buscar alternativas que permitan adecuar el pago a las posibilidades económicas de los padres. La pérdida de un empleo, una enfermedad o una caída repentina de los ingresos pueden convertir en difícil de afrontar una cuota que hasta ese momento se pagaba con normalidad.

En ese sentido, Saba destacó que las instituciones no deben ser entendidas únicamente desde una lógica comercial, debido al vínculo que mantienen con las familias a lo largo de los años. “Estamos educando, estamos formando, no estamos vendiendo una mercadería atrás de un mostrador”, afirmó. Muchas familias, explicó, permanecen durante ocho, nueve o diez años dentro de una misma comunidad educativa, por lo que la situación de morosidad suele abordarse procurando preservar ese vínculo.

Los cambios de escuela pueden producirse, principalmente, durante las vacaciones de verano, cuando las familias evalúan si podrán afrontar el costo del siguiente ciclo lectivo. En esos casos, algunas optan por no reinscribir a sus hijos o buscan dentro del propio sistema privado una institución con una cuota más accesible. No se trata, según Saba, de una expulsión automática por falta de pago, sino de decisiones que se analizan en función de cada situación particular.

La realidad económica de las instituciones también es compleja. Una parte importante del funcionamiento de los colegios depende de los aportes estatales, pero estos no son iguales para todos los establecimientos. Existen instituciones que reciben subsidios equivalentes al 100%, 80%, 66% o 44% de los salarios docentes, mientras que otras no cuentan con ningún tipo de aporte.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Esta diferencia tiene un impacto directo en el valor de las cuotas. Saba explicó que un colegio que recibe el 100% de aporte estatal puede establecer actualmente una cuota máxima cercana a los 88.000 o 90.000 pesos, mientras que una institución sin subsidio puede superar el millón de pesos. En el caso de los establecimientos que reciben un 80% de aporte, estimó que el valor de referencia se encuentra alrededor de los 380.000 o 390.000 pesos.

Además, aclaró que el aporte estatal no necesariamente contempla todos los cargos existentes en una institución. Determinados docentes y trabajadores deben ser financiados con los recursos que provienen de las cuotas, a lo que se suman los gastos necesarios para mantener diariamente las escuelas en funcionamiento: servicios, mantenimiento, insumos, limpieza y conservación de aulas y sanitarios, entre otros.

“Hay que tener una casa abierta, donde todo funcione”, explicó Saba al referirse a los costos que implica sostener una institución educativa. El problema es que algunos de esos gastos registran aumentos muy superiores a los que pueden trasladarse a las cuotas, lo que genera una presión adicional sobre las finanzas de los establecimientos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A la preocupación por la morosidad y el aumento de los costos se suma otro fenómeno de carácter estructural: la caída de la cantidad de niños y adolescentes. El descenso demográfico comienza a hacerse visible en las matrículas y en la conformación de los cursos. Para Saba, en algunos casos ya no se trata de que las familias no puedan pagar o que hayan decidido cambiar de escuela, sino de que directamente hay menos alumnos.

“Hay cursos o colegios que ven que la capacidad de alumnos va mermando, pero no porque no pueden pagar, no porque no quieren estar o no les gusta. No hay”, advirtió.

De esta manera, los colegios privados enfrentan un escenario marcado por múltiples dificultades. A la pérdida de poder adquisitivo de las familias y el crecimiento de la morosidad se suma el aumento de los costos de funcionamiento y una reducción progresiva de la población escolar.

Entrevista de Lucas Correa.