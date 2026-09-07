Independiente se reforzó con un delantero, cinco días después del cierre del mercado de pases

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Independiente contrató al delantero chileno Iván Morales con cupo especial de AFA abierto tras la venta de Kevin Lomónaco al Elche.

Tras la salida de Gabriel Ávalos a Olimpia, el Rojo llegó a un acuerdo para quedarse con el punta de 27 años.

Iván Morales llega a Independiente cedido a préstamo de Argentinos Juniors, por 18 meses y con un cargo de 100 mil dólares, que se desuenta de la deuda por el sanjuanino Matías Giménez y una opción de US$2 millones por el 100%.

Cinco días después del cierre del Mercado de Pases en Argentina, AFA dio una prórroga a Independiente ante la reciente salida de Kevin Lomónaco.

Iván Morales marcó 2 goles en 18 partidos con Argentinos, donde llegó desde Sarmiento. En Junín anotó 6 tantos en 59 apariciones.