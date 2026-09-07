Independiente se reforzó con un delantero, cinco días después del cierre del mercado de pases
El atacante chileno Iván Morales pasa al Rojo, a préstamo por 18 meses desde Argentinos Juniors. El cupo se le abrió tras la salida de Lomónaco.
07/09/2026 | 18:21Redacción Cadena 3
FOTO: Morales jugará en el Rojo
Independiente contrató al delantero chileno Iván Morales con cupo especial de AFA abierto tras la venta de Kevin Lomónaco al Elche.
Tras la salida de Gabriel Ávalos a Olimpia, el Rojo llegó a un acuerdo para quedarse con el punta de 27 años.
Iván Morales llega a Independiente cedido a préstamo de Argentinos Juniors, por 18 meses y con un cargo de 100 mil dólares, que se desuenta de la deuda por el sanjuanino Matías Giménez y una opción de US$2 millones por el 100%.
Cinco días después del cierre del Mercado de Pases en Argentina, AFA dio una prórroga a Independiente ante la reciente salida de Kevin Lomónaco.
Iván Morales marcó 2 goles en 18 partidos con Argentinos, donde llegó desde Sarmiento. En Junín anotó 6 tantos en 59 apariciones.
Lectura rápida
¿Quién contrató a Iván Morales?
Independiente contrató al delantero chileno Iván Morales.
¿Por qué se abrió un cupo especial de AFA?
Se abrió tras la venta de Kevin Lomónaco al Elche.
¿Cuánto tiempo estará Iván Morales en Independiente?
Estará cedido a préstamo por 18 meses.
¿Cuál es el costo del préstamo?
El cargo es de 100 mil dólares con una opción de US$2 millones por el 100%.
¿Cuántos goles marcó Iván Morales con Argentinos?
Marcó 2 goles en 18 partidos con Argentinos Juniors.