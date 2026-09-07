Funes: comenzó el juicio oral contra un joven acusado de abuso sexual y amenazas

Este lunes comenzó en la Sala 10 del Centro de Justicia Penal de Rosario el juicio oral contra Lautaro O., de 24 años, acusado por un hecho de abuso sexual con acceso carnal y varios episodios de amenazas ocurridos entre noviembre de 2023 y abril de 2024 en la ciudad de Funes. El tribunal está integrado por el juez de Primera Instancia Alejandro Cardinale.

La acusación está a cargo de la fiscal Mariela Gusso, de la Fiscalía Regional 2, quien atribuye al joven los delitos de abuso sexual con acceso carnal, en calidad de autor y consumado, y amenazas simples en concurso real con amenazas coactivas, también en calidad de autor y consumado. Por estos hechos, la Fiscalía solicitó una pena de 12 años de prisión efectiva.

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De acuerdo con la acusación, el episodio de mayor gravedad ocurrió el 5 de abril de 2024, alrededor de las 11, cuando Lautaro O. habría ingresado al domicilio de su ex pareja, en Funes. En esas circunstancias, siempre según la Fiscalía, habría abusado sexualmente de la mujer mediante el uso de la fuerza y mientras le ocluía el cuello, provocando que perdiera el conocimiento.

El acusado también enfrenta cargos por una serie de episodios de violencia y amenazas que, según la investigación, se produjeron meses antes. El primero habría ocurrido el 7 de noviembre de 2023, cerca de las 17, en un domicilio de Funes, luego de una discusión con su ex pareja. La acusación sostiene que el joven le habría propinado un golpe en el rostro con la mano y que, cuando un familiar intervino para pedirle que se retirara del lugar, habría realizado amenazas de muerte contra la mujer.

Posteriormente, el 5 de diciembre, alrededor de las 13.35, ambos habrían mantenido una conversación a través de mensajes de texto y audios mediante WhatsApp. Según la Fiscalía, durante ese intercambio Lautaro O. habría utilizado expresiones intimidatorias con el objetivo de lograr que su ex pareja retomara la relación.

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El último de los episodios de amenazas atribuidos tuvo lugar el 9 de diciembre de 2023, aproximadamente a las 13.45. De acuerdo con la acusación, el joven se habría presentado en un local comercial de Funes donde trabajaba la víctima. Primero, desde la puerta del establecimiento, le habría realizado un gesto intimidatorio y luego se habría acercado hasta el sector de cajas, donde presuntamente le manifestó amenazas de muerte.

Con el inicio del debate oral, la Fiscalía buscará acreditar los hechos atribuidos y la responsabilidad penal del acusado a partir de las pruebas que se incorporen durante las distintas jornadas del juicio. La acusación solicitó una pena de 12 años de prisión efectiva.

Lautaro O. llega al juicio amparado por el principio de presunción de inocencia. Será el tribunal quien, una vez finalizado el debate y analizadas las pruebas presentadas por las partes, determine si corresponde atribuirle responsabilidad penal por los hechos que se le imputan.