Homicidio y robo en Rosario: un hombre quedó preso por una emboscada fatal en el noroeste

En una audiencia imputativa celebrada en el Centro de Justicia Penal de Rosario, la fiscal Noelia Navone formalizó cargos contra T. G. por su presunta participación en el homicidio de Jonatan Martín González, ocurrido el pasado 1 de septiembre en las calles Colastiné y Pasaje 1379. La jueza de primera instancia, Milicic, dispuso la prisión preventiva del acusado por un plazo de seis meses, con posibilidad de prórroga a solicitud del Ministerio Público Fiscal.

Según la acusación, los hechos se desarrollaron en dos momentos de la misma noche. A las 22:20 horas, la víctima caminaba por la vía pública cuando fue interceptada por T. G. y al menos tres sujetos aún no identificados. Bajo amenazas y exhibición de un arma de fuego –cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada en la investigación preliminar–, los agresores le exigieron el pago de una supuesta deuda, lo golpearon en el rostro y le sustrajeron una visera, una billetera y su documento de identidad. Luego se retiraron del lugar.

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Sin embargo, la situación se tornó trágica minutos después. Aproximadamente a las 22:30, González regresó al mismo escenario para reclamar sus pertenencias. Allí se produjo una pelea a golpes de puño entre la víctima y T. G.. En el transcurso de la riña, el imputado, según la fiscalía, extrajo sorpresivamente una cuchilla que llevaba oculta en la cintura y asestó una puñalada en la región torácica de González, a la altura del corazón. La herida provocó un desgarro penetrante que le causó la muerte en el acto.

Inmediatamente después del ataque, T. G. huyó a pie por la calle Colastiné, llevándose consigo el arma blanca utilizada. Hasta el momento, no se ha informado sobre el paradero del cuchillo ni sobre la identidad de los otros participantes del robo inicial.

La calificación legal provisoria atribuida por la fiscal Navone es de robo calificado por el uso de arma de fuego –en concurso real con homicidio doloso simple–, agravado por haber sido cometido en poblado y en banda. La defensa del imputado no se pronunció durante la audiencia, aunque se espera que en las próximas semanas presente su estrategia procesal.

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La jueza Milicic, al tener por formalizada la imputación, fundamentó la medida cautelar en el riesgo de entorpecimiento de la investigación y la gravedad de los delitos endilgados. El plazo de prisión preventiva de seis meses podrá extenderse si la Fiscalía lo solicita antes de su vencimiento.

El caso conmueve a la zona noroeste de Rosario, donde vecinos han manifestado su preocupación por la violencia en la vía pública. La investigación continuará a cargo de la Fiscalía, que busca dar con los cómplices prófugos y recuperar el arma blanca utilizada en el crimen.

Por el momento, T. G. permanece alojado en sede judicial a disposición del tribunal, mientras se espera la elevación de la causa a juicio oral en los próximos meses.