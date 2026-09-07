Trump amenaza con prohibir ventas de Bombardier en EE.UU. ante aranceles de Canadá

Buenos Aires, 7 septiembre (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió el lunes una advertencia sobre la posible prohibición de las ventas del fabricante canadiense de aviones Bombardier en su país, coincidiendo con la implementación de aranceles canadienses sobre productos estadounidenses y en medio de un conflicto comercial entre ambos países.

"¡NO MÁS VENTAS DE BOMBARDIER EN ESTADOS UNIDOS!" publicó Trump en su plataforma Truth Social. "Canadá bloquea a nuestros grandes bancos y empresas estadounidenses", añadió.

En enero, Trump había amenazado con retirar la certificación de aviones fabricados en Canadá, especialmente los jets de Bombardier, y con imponer aranceles del "50% sobre todas las aeronaves vendidas a Estados Unidos", debido a su descontento con la negativa de Ottawa a certificar aviones estadounidenses.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Canadá se ha convertido en un punto central de la guerra comercial impulsada por el presidente republicano, quien ha expresado su deseo de convertir a su vecino en el "estado 51" de su país.

Horas antes de sus amenazas contra Bombardier, Trump había publicado en Truth Social un mapa donde la bandera estadounidense abarca toda América del Norte, México, el Caribe, así como Groenlandia, un territorio autónomo danés que el presidente desea anexar a Estados Unidos, e incluso Islandia.

Los aranceles canadienses, que van del 15% al 50%, entrarán en vigor el martes y afectarán a productos estadounidenses por un total de aproximadamente 20.000 millones de dólares, incluyendo acero, productos lácteos, electrónica y pasta de papel.

Este monto, según Ottawa, equivale al valor de los productos canadienses que han sido gravados desde el 22 de agosto por recargos estadounidenses del 50%.

La disputa comercial ha alcanzado niveles sin precedentes desde que el primer ministro canadiense, Mark Carney, suspendió las negociaciones con la Casa Blanca el 21 de agosto, acusando a Estados Unidos de intentar imponer un "mal acuerdo" con condiciones injustas y de buscar convertir a Canadá en una "filial" que "destruya" su industria, especialmente la automotriz.

Trump ha manifestado en ocasiones anteriores que "Canadá ha estado estafando a Estados Unidos durante años" y ha afirmado que "nosotros no necesitamos a Canadá, ellos nos necesitan a nosotros".