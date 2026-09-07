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El presidente de Independiente Rivadavia criticó el arbitraje tras la derrota ante River Plate

Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, expresó su malestar por el arbitraje de Nicolás Ramírez tras la caída 3-1 ante River, pidiendo que no dirija más a su equipo.

07/09/2026 | 16:29Redacción Cadena 3

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Daniel Vila quedó muy enojado con el arbitraje de Nicolás Ramírez.

FOTO: Daniel Vila quedó muy enojado con el arbitraje de Nicolás Ramírez.

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Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) – El presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, mostró su descontento con la actuación del árbitro Nicolás Ramírez en el reciente partido contra River Plate, donde su equipo perdió 3-1. Vila no escatimó en críticas, llegando a calificar al árbitro como "un bandido".

Según reportes de la Agencia Noticias Argentinas, Vila solicitó que Ramírez no vuelva a dirigir a su club, argumentando que el árbitro "inclinó la cancha" en su contra. Además, extendió su queja al director nacional de arbitraje, Federico Beligoy.

Las declaraciones del presidente de Independiente Rivadavia surgen después de un partido donde su equipo, conocido como la "Lepra" mendocina, enfrentó a River Plate en condición de visitante. Este encuentro se suma a una serie de reclamos por el nivel del arbitraje en el fútbol argentino, donde también han expresado sus preocupaciones clubes como Vélez y Lanús.

Daniel Vila no se contuvo y, tras el partido, admitió estar "muy caliente", refiriéndose a la actuación de Ramírez y Beligoy como "bandidos". En su declaración, Vila destacó la dificultad de intentar recuperar un resultado cuando su equipo juega "contra 12" rivales.

El encuentro, aunque no estuvo rodeado de múltiples polémicas, tuvo un penal a favor de River por un contacto del defensor Leonard Costa sobre Ángel Correa, lo que provocó más controversia. Vila recordó un episodio anterior en la final de la Copa Argentina, donde Ramírez había generado un altercado que resultó en la expulsión del entonces entrenador Alfredo Berti.

El presidente de Independiente Rivadavia anunció su intención de pedir a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que Ramírez no dirija más encuentros de su equipo, tildándolo de "un pelotudo que hace desastres", argumentando que sus decisiones perjudican el esfuerzo del cuerpo técnico y de los jugadores durante la semana.

Las críticas hacia el arbitraje han aumentado en los últimos meses. El entrenador de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, se mostró visiblemente molesto en una conferencia de prensa tras un partido contra Deportivo Riestra, donde se cometieron errores significativos, pidiendo que Nazareno Arasa y Diego Ceballos, árbitro y VAR respectivamente, no dirijan más a su club.

Asimismo, otros presidentes también se han manifestado en contra del nivel actual de los árbitros, como Stefano Di Carlo, de River, quien denunció un "manoseo de todo tipo y color". Por su parte, Nicolás Russo, de Lanús, cuestionó a Germán Delfino y sugirió que Beligoy debería ser reemplazado, argumentando que su gestión ha llegado a su fin.

Lectura rápida

¿Qué declaró Daniel Vila?
El presidente de Independiente Rivadavia criticó duramente al árbitro Nicolás Ramírez tras la derrota ante River.

¿Cuál fue el resultado del partido?
Independiente Rivadavia perdió 3-1 ante River Plate en condición de visitante.

¿Qué acciones tomará Vila?
Solicitará que Ramírez no dirija más partidos de su equipo debido a su desempeño en el encuentro.

¿Qué otros clubes han reclamado?
Equipos como Vélez y Lanús también han expresado su descontento con el arbitraje en los últimos meses.

¿Qué recordó Vila sobre el pasado?
Rememoró un altercado en la final de la Copa Argentina donde Ramírez fue protagonista de una controversia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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