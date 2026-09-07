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Turquía confirmó el equipo para jugar ante Argentina en Copa Davis

El capitán del equipo turco, Marsel Ilhan, definió a los cinco tenistas que se enfrentarán contra argentina el 19 y 20 de septiembre, en Neuquén

07/09/2026 | 16:06Redacción Cadena 3

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Mert Alkaya será el singlista número uno de los turcos

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Marsel Ilhan, capitán del equipo de Turquía que se medirá ante Argentina por Grupo I Mundial de la Copa Davis, en el estadio Ruca Che de Neuquén, confirmó este lunes los cinco tenistas que confrontarán ante los conducidos por Javier Frana entre el 19 y 20 de septiembre, en Neuquén.

Ilhan, ex tenista y representante de Turquía en la Copa Davis, designó a los siguientes jugadores para medirse ante Argentina:

Mert Alkaya(300°), 26 años, 3 títulos World Tennis; Yanki Erel (305°), 25 años, 13 títulos World Tennis, 4 en 2026; Tuncay Duran (633°), 22 años, 2 títulos World Tennis; los tres como singlistas.

Al tiempo que los doblistas serán Arda Azkara (212° dobles), 23 años, 2 títulos Challenger y 3 World Tennis en dobles; y Kaan Isik Kosaner (1774°), 17 años. Sin títulos profesionales.

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El partido se llevará a cabo en el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre en el Estadio Ruca Che, en la ciudad de Neuquén, y ambos equipos buscarán permanecer en el grupo Mundial de la Copa Davis para el 2027.

EL EQUIPO NACIONAL

Argentina ya tenía equipo confirmado para la serie ante Turquía. El capitán Javier Frana designó a Francisco Cerúndolo, Thiago Agustín Tirante, Mariano Navone, Guido Andreozzi, como singlistas, y Andrés Molteni, estos últimos como doblistas.

Para Frana, será su primera serie como capitán en Argentina, donde también harán su presentación como locales Navone, Tirante y Andreozzi, estos últimos presentes este año en la serie frente con derrota ante Corea del Sur, como visitantes, en Busan.

Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta nacional, ubicado en el puesto 25º del ranking mundial, será el primer singlista del equipo. El mayor de los hermanos Cerúndolo acumula 11 participaciones coperas y atraviesa un gran año, tras haber conquistado el ATP 250 de Buenos Aires y el ATP 500 de Queen's, sobre césped.

Thiago Tirante y Mariano Navone serán los otros dos “singlistas”. Mientras que Guido Andreozzi (15° en la especialidad), en su segunda citación nacional, y Andrés Molteni (61°), con un recorrido consolidado de 10 series jugadas con los colores nacionales, serán los doblistas. 

Lectura rápida

¿Quién es el capitán del equipo de Turquía?
El capitán es Marsel Ilhan.

¿Cuándo se llevará a cabo el partido entre Turquía y Argentina?
El partido se llevará a cabo el 19 y 20 de septiembre.

¿Dónde se jugará la serie?
La serie se jugará en el Estadio Ruca Che, en Neuquén.

¿Quiénes son los singlistas del equipo argentino?
Los singlistas son Francisco Cerúndolo, Thiago Agustín Tirante, Mariano Navone y Guido Andreozzi.

¿Cuál es el objetivo de ambos equipos en la Copa Davis?
Ambos equipos buscan permanecer en el grupo Mundial de la Copa Davis para el 2027.

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