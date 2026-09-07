Bomberos rescataron a un gato que quedó atrapado en un incendio en una casa en Córdoba

FOTO: El fuego afectó a una vivienda de barrio Sarmiento.

Bomberos rescataron a un gato durante un incendio registrado este lunes por la mañana en una vivienda de barrio Sarmiento, en la ciudad de Córdoba. El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en calle Barcelona al 1800.

Según informó la Policía, personal de la Subdirección Bomberos acudió al lugar tras recibir una alerta por un incendio en el interior de la vivienda.

Al arribar, los efectivos constataron que la propietaria, una mujer de 37 años, y su hija, de dos años, habían logrado salir por sus propios medios.

Ambas fueron asistidas en el lugar por personal médico debido a la inhalación de monóxido de carbono, aunque no fue necesario trasladarlas a un centro de salud.

En tanto, los bomberos realizaron la apertura forzada de una puerta para poder ingresar al domicilio. Durante el procedimiento encontraron a un gato en el interior y lograron rescatarlo.

El animal fue asistido por los propios efectivos luego de ser retirado de la vivienda.

Las autoridades trabajan para establecer las circunstancias en las que se inició el incendio.