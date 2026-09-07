Villa María y Río Cuarto intercambiaron experiencias para mejorar la gestión

Los intendentes de Villa María, Eduardo Accastello, y de Río Cuarto, Guillermo De Rivas, encabezaron una jornada de intercambio entre ambas administraciones municipales, con el objetivo de compartir experiencias, herramientas de gestión y avanzar en una agenda común frente a los desafíos que atraviesan las ciudades.

El encuentro, denominado “Intercambio de Experiencias entre Gobiernos Locales Villa María–Río Cuarto”, contó con la participación de integrantes de los respectivos equipos ejecutivos y permitió poner en común políticas y estrategias vinculadas al desarrollo local.

Accastello destacó el valor de la cooperación entre ambas ciudades y sostuvo que los gobiernos municipales tendrán un papel cada vez más relevante por su cercanía con los vecinos.

“Es muy importante el rol que van a jugar los gobiernos locales en los próximos tiempos. Son el estamento del Estado más significativo por su cercanía con los vecinos: son los que dan respuestas y también el primer mostrador frente a las crisis”, afirmó.

El intendente de Villa María también planteó como uno de los principales desafíos la necesidad de generar oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollarse en sus ciudades de origen.

“Nuestras ciudades, como tantos pueblos, se forjaron con la llegada de nuestros abuelos, que venían de guerras y de la falta de expectativas. Creo que el primer desafío que tenemos hoy es evitar que nuestros jóvenes se vayan como alguna vez se fueron nuestros abuelos”, señaló.

En ese sentido, remarcó la importancia de impulsar la articulación entre el sector público y el privado, la economía social y el ahorro local para generar empleo y nuevas oportunidades, tanto a través del comercio tradicional como del comercio electrónico.

“Estamos convencidos de que, como ciudades industriales y universitarias, tenemos capacidad para ser transformadores, partiendo de experiencias: tomar lo mejor de la otra gestión para buscar soluciones comunes a realidades similares”, agregó.

De Rivas destacó el modelo de Villa María

Por su parte, el intendente de Río Cuarto valoró el intercambio y consideró que ambas ciudades enfrentan problemáticas similares.

“Son tiempos de enormes desafíos para el municipalismo. Somos ciudades espejo, con muchas realidades y desafíos comunes, y tenemos mucho para aprender y compartir”, expresó De Rivas.

El jefe municipal riocuartense también destacó la transformación que experimentó Villa María y señaló que la ciudad pasó a convertirse en un punto de referencia para Río Cuarto.

“Durante mucho tiempo, la mirada de los riocuartenses estuvo puesta en Villa Mercedes. Hoy podemos decir que esa mirada está puesta en Villa María, en lo que está pasando y en cómo se ha transformado la ciudad”, afirmó.

De Rivas sostuvo además que el objetivo de este tipo de encuentros es incorporar experiencias para mejorar la eficiencia de las administraciones municipales frente a un escenario de cambios.

“Lo más importante de estas jornadas es poder hacer municipios más eficientes, tomar las experiencias que tiene el otro y encontrar herramientas que nos permitan ser mejores en estos tiempos”, sostuvo.

Durante su exposición, también se refirió a distintos temas vinculados al desarrollo productivo y regional. En particular, planteó la necesidad de avanzar en la transformación de la Ruta Nacional 158 en autopista y respaldó el aumento del corte de bioetanol en los combustibles al 15%.

Los cuatro ejes de trabajo

La jornada se dividió en cuatro mesas temáticas e interdisciplinarias, en las que funcionarios de ambos municipios compartieron experiencias y herramientas de gestión.

Los ejes fueron:

Modernización y Gestión de Datos: control de gestión, tableros, informes y reclamos.

Planificación Urbana y Obra Pública.

Desarrollo Económico y Economía.

Participación Ciudadana y Descentralización.

El encuentro buscó así fortalecer la cooperación entre Villa María y Río Cuarto y generar herramientas que permitan abordar de manera conjunta desafíos comunes para el desarrollo y la gestión de ambas ciudades.