León XIV regresa al santuario donde rezó tras su elección y presenta un fresco conmemorativo

GENAZZANO, Italia — El papa León XIV realizó el lunes un emotivo regreso al santuario donde oró tras su elección, develando un fresco que simboliza su devoción. Esta obra se encuentra en la cornisa superior de la basílica del Santuario de Nuestra Madre del Buen Consejo, ubicado en el pintoresco pueblo de Genazzano, al sur de Roma.

El papa, en un acto que rememora su primera salida como pontífice, reveló el fresco antes de celebrar una misa con sus hermanos de la orden agustiniana. Esta tradición de conmemorar las visitas papales con retratos en el santuario data desde el papa Urbano VIII en 1630.

La primera visita de León XIV a este lugar tuvo lugar el 10 de mayo de 2025, apenas dos días después de su elección. En ese momento, el entonces Robert Prevost había visitado el santuario en numerosas ocasiones, dado su significado especial para la orden religiosa a la que pertenece.

El santuario, administrado por frailes agustinianos, es un centro de peregrinación desde el siglo XV. El papa León XIII lo elevó a basílica menor y amplió el convento adyacente a inicios del siglo XX.

Durante su homilía, León XIV hizo referencia a su visita de 2025, la cual coincidió con la conmemoración del nacimiento de María. Recordó lo que había escrito en el libro de visitas del santuario, expresando su necesidad de acudir a este lugar sagrado para rezar ante la Virgen del Buen Consejo, quien ha sido una presencia constante en su vida.

El papa también mencionó que se siente preparado para intensificar las actividades del Vaticano a medida que concluye el paréntesis veraniego. Las conferencias y audiencias de otoño están tomando forma, y León XIV se alista para un viaje a Francia a finales de mes, así como para su esperado recorrido por Uruguay, Argentina y Perú en noviembre.