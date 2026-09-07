Mladic, el criminal de guerra, recibe honores en su funeral en Serbia desafiando a la UE

FOTO: Criminal de guerra Mladic es enterrado como héroe en Serbia pese a advertencias de la UE

BELGRADO, Serbia — Ratko Mladic, el excomandante serbobosnio que falleció cumpliendo cadena perpetua por crímenes de guerra, fue sepultado el lunes con honores militares en una ceremonia que atrajo a multitudes, desafiando las advertencias de la Unión Europea sobre la celebración pública de un individuo condenado por genocidio, el primer caso de este tipo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Miles de dolientes se congregaron desde temprano en la pequeña Iglesia Ortodoxa Serbia de San Lucas, en Belgrado, donde se veló el cuerpo de Mladic. Muchos serbios lo consideran un héroe. Su gorra de oficial militar y su sable adornaban el ataúd, que fue rodeado por hombres en uniformes de trabajo.

El patriarca Porfirije, líder de la Iglesia Ortodoxa Serbia, presidió el oficio fúnebre, mientras soldados del ejército serbio transportaban el ataúd cubierto con la bandera nacional, recibiendo aplausos de los asistentes y el acompañamiento de una orquesta militar. Medios progubernamentales transmitieron la ceremonia en directo.

Entre los asistentes se encontraban el líder nacionalista serbobosnio Milorad Dodik y el embajador de Rusia en Serbia, Alexander Botsan-Kharchenko.

Mladic falleció a los 84 años el 27 de agosto en La Haya, Países Bajos, donde cumplía una condena de cadena perpetua. En 2017, fue hallado culpable de haber orquestado la masacre de más de 8.000 hombres y niños musulmanes en Srebrenica en 1995, así como del asedio de Sarajevo y otros crímenes de guerra, que incluyeron la creación de campos de concentración para civiles no serbios.

Desde su muerte, seguidores nacionalistas han llevado a cabo vigilias, pintado murales en Belgrado con su imagen y encendido bengalas en su honor. En un partido de fútbol en Belgrado, aficionados mostraron una gran imagen de Mladic y gritaron su nombre.

Madres de Srebrenica: ¡Es una vergüenza!

En Bosnia, el grupo Madres de Srebrenica, que reúne a familiares de las víctimas de la masacre, instó a la Unión Europea a reaccionar, advirtiendo que el funeral de Mladic "amenaza con convertirse en la mayor concentración fascista en Europa en los últimos 70 años".

"La glorificación del genocidio no es honor, es una vergüenza", manifestaron en redes sociales.

Srebrenica, designada como un "refugio seguro" por la ONU para los bosníacos, fue capturada por las fuerzas serbias, que obligaron a hombres y niños a desnudarse, los asesinaron y arrojaron sus cuerpos en fosas comunes.

La Unión Europea emitió un comunicado señalando que "cualquier glorificación de criminales de guerra, la negación del genocidio y el revisionismo contradicen los valores europeos más fundamentales y no tienen cabida en la Unión Europea ni en los países candidatos a la Unión Europea".

"Nos solidarizamos con todas las víctimas, los sobrevivientes y sus familias que sufrieron crímenes de guerra en los países de la antigua Yugoslavia", agregaron desde el servicio exterior de la UE.

Para Milan Dobric, un asistente que llegó desde Kosovo, Mladic "fue un hombre que lo dio todo en su vida por el pueblo serbio". Dobric expresó su satisfacción al ver a la multitud rindiendo homenaje en el funeral.

Presidente serbio: reacción a presión occidental

Aunque el funeral fue organizado formalmente por la familia de Mladic, el gobierno serbio envió un avión para transportar sus restos a Belgrado, y soldados cargaron su ataúd envuelto en la bandera nacional. El sábado, se realizó una conmemoración militar en una instalación oficial del ejército serbio.

El presidente Aleksandar Vucic, un exultranacionalista, describió el funeral como un "desahogo emocional" que "no tiene nada que ver" con la aprobación del gobierno. Serbia, que busca la membresía en la Unión Europea, ha enfrentado críticas por honrar a Mladic tras su muerte.

La comisaria de ampliación de la UE, Marta Kos, canceló una visita programada a Serbia como señal de protesta, afirmando que "la glorificación en torno a su muerte es incompatible con los valores sobre los que se construye el camino hacia la Unión Europea".

Vucic, que no asistió al funeral, ha intensificado su retórica antioccidental en medio de las elecciones parlamentarias anticipadas previstas para el próximo mes. "Nosotros (los serbios) hemos sido perseguidos y hostigados durante 30, 40 años... siempre culpables pase lo que pase", afirmó, añadiendo que "la gente simplemente ya no lo va a tolerar".

Varios funcionarios europeos, líderes regionales y familiares de las víctimas de Mladic en la guerra de Bosnia, que dejó más de 100.000 muertos y más de un millón de personas desplazadas, se han unido a las críticas a Serbia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.