Reino Unido repudia protestas contra inmigrantes en puertos tras llegada de migrantes

LONDRES — El gobierno británico emitió una fuerte condena el lunes hacia el "comportamiento intimidatorio y delincuencial" de los manifestantes que se oponen a la inmigración. Los hechos ocurrieron en un puerto del sur de Inglaterra, donde un grupo de migrantes fue trasladado después de cruzar el Canal de la Mancha.

Cientos de manifestantes, muchos con ropa oscura y el rostro cubierto, se enfrentaron el domingo a la policía en Portsmouth, intentando impedir que los botes salvavidas desembarcaran a los migrantes. También intentaron bloquear el paso de autobuses que transportaban a los recién llegados hacia un centro de tramitación de solicitudes de asilo.

La policía local está investigando posibles agresiones a algunos de sus agentes, que resultaron heridos, así como daños a vehículos oficiales, según reportó la Policía de Hampshire y de la Isla de Wight.

La ministra de Policía, Sarah Jones, declaró: "El desorden de cualquier tipo jamás será tolerado y quienes crucen la línea de una protesta pacífica hacia la ilegalidad enfrentarán todo el peso de la ley".

Esta protesta en Portsmouth ocurrió un día después de que otro grupo de manifestantes, con el rostro cubierto, bloqueara las carreteras hacia Dover, el puerto de ferris más ocupado del Reino Unido, lo que causó caos en el tráfico de viajeros y vehículos de carga que se dirigían a Francia.

Ambos eventos fueron liderados por Daniel Thomas, quien está vinculado al conocido activista de extrema derecha Stephen Yaxley-Lennon, más conocido como Tommy Robinson.

El gobierno británico ha enfrentado desafíos para frenar el cruce de migrantes, con más de 40,000 personas realizando el peligroso trayecto el año pasado. Este tema ha sido calificado como una crisis por algunos políticos, incluyendo a Nigel Farage, del partido de derecha Reform UK.

El gobierno, liderado por el primer ministro Andy Burnham, sostiene que el aumento de la cooperación policial entre el Reino Unido y Francia ha logrado reducir en más de un 40% el número de personas que intentan cruzar, en comparación con el mismo periodo de 2025.

Farage se mostró a favor de una protesta pacífica, aunque criticó la vestimenta de los manifestantes, que se asemejaba a la de paramilitares.

La embarcación que llegó a Portsmouth había salido de Normandía, lo que implica un trayecto más largo y riesgoso. Inicialmente se informó que transportaba alrededor de 140 migrantes, pero Jones luego indicó que la cifra era de aproximadamente 120.

Un portavoz de la Agencia Marítima y de Guardacostas del Reino Unido detalló que en la operación de desembarco participaron botes salvavidas, un helicóptero de guardacostas y un avión. En total, ocho embarcaciones cruzaron el canal el domingo, transportando a 625 migrantes hacia el Reino Unido.

Esta noticia fue elaborada con la asistencia de una herramienta de inteligencia artificial generativa.