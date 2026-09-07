Una jueza suspendió por 60 días el nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires

FOTO: El Gobierno implementa el Régimen Penal Juvenil para adolescentes de 14 a 18 años

La Justicia de la provincia de Buenos Aires suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, apenas dos días después de la entrada en vigencia de la normativa nacional que modifica el sistema para adolescentes.

La medida cautelar fue dispuesta por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, quien hizo lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, según precisó Infobae.

El planteo fue realizado en beneficio de los adolescentes que actualmente se encuentran privados de su libertad.

El principal argumento de la resolución está relacionado con la falta de infraestructura y recursos materiales del Estado bonaerense para afrontar el eventual incremento de jóvenes que ingresen al sistema penal a partir de la nueva legislación.

La Ley N° 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil a nivel nacional, reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. De esta manera, los adolescentes de entre 14 y 16 años pueden quedar sujetos a procesos judiciales por determinados delitos contemplados en el Código Penal.

Según el criterio expuesto por la magistrada, la modificación podría generar un aumento significativo de la cantidad de menores de edad privados de su libertad, tanto por la incorporación de nuevos jóvenes al sistema como por una eventual mayor permanencia dentro de los dispositivos de encierro.

La suspensión tiene carácter preventivo y fue fijada inicialmente por un plazo de 60 días, período durante el cual deberá analizarse la capacidad del sistema bonaerense para implementar las nuevas disposiciones.