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Un video para el espanto: un toro mató a una mujer en pleno encierro en Albacete

La víctima, de 64 años, se encontraba fuera de las barreras de protección durante los festejos patronales. El impactante momento quedó registrado en video.

07/09/2026 | 10:15Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Captura de video.

FOTO: Captura de video.

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Una mujer de 64 años murió este sábado en la provincia de Albacete, España, tras ser corneada por un toro durante el primer encierro de las fiestas patronales del municipio.

La tragedia ocurrió en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, cuando la víctima se encontraba situada por fuera de las barreras de seguridad dispuestas para la protección del público. 

En ese contexto, el animal la embistió violentamente, causándole heridas mortales que quedaron registradas en un impactante video difundido en las últimas horas.

Los encierros y festejos taurinos son tradicionales en la región durante esta época del año; sin embargo, el trágico desenlace reabrió el debate sobre las medidas de seguridad y el control del público en este tipo de eventos masivos.

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Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Albacete? Una mujer de 64 años murió tras ser corneada por un toro durante un encierro.

¿Quién fue la víctima? La víctima fue una mujer de 64 años.

¿Cuándo sucedió el incidente? El incidente ocurrió este sábado.

¿Dónde tuvo lugar la tragedia? La tragedia tuvo lugar en la provincia de Albacete, España.

¿Por qué se reabrió el debate? El trágico desenlace reabrió el debate sobre las medidas de seguridad en eventos taurinos.

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