Detenido un hombre belga-chino por presunto espionaje en la industria de semiconductores

BRUSELAS — La fiscalía belga informó sobre la detención de un hombre de origen belga-chino, bajo sospecha de espionaje industrial, por supuestamente haber transferido secretos comerciales relacionados con la producción de semiconductores a China. La detención se produjo el 10 de mayo, justo antes de que el individuo, de 52 años y originario de Beijing, abordara un vuelo en Bruselas con destino a la capital china.

El detenido, cuya identidad no ha sido divulgada, se encuentra actualmente en prisión a la espera de juicio. Hasta su arresto, ocupaba un puesto de investigación de alto nivel en BelGaN, una empresa especializada en la fabricación de semiconductores de nitruro de galio. Estos semiconductores son utilizados en diversas aplicaciones, incluyendo vehículos eléctricos, satélites, sistemas de radar y tecnología de guerra electrónica.

La situación de la empresa BelGaN es preocupante, ya que se declaró en quiebra en julio de 2024, dejando a unos 400 empleados sin trabajo. Los fiscales han señalado que, durante su tiempo en BelGaN, el detenido también podría haber estado involucrado como director de una firma china dedicada a actividades similares. Esta nueva empresa habría sido establecida poco después de que él comenzara a trabajar en BelGaN.

Las autoridades están llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar si el arrestado está implicado en actividades de espionaje industrial, pertenencia a una organización criminal, mal uso de activos corporativos y divulgación ilegal de secretos empresariales. Se han incautado varios dispositivos de almacenamiento y equipos de comunicación como parte de esta pesquisa, que aún se encuentra en curso.

Los fiscales también están tras la pista de un segundo sospechoso, aunque no han proporcionado más detalles al respecto.