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Una tremenda explosión de pirotecnia dejó 10 muertos y 64 heridos

El mortal accidente ocurrió durante unas fiestas patronales a 50 kilómetros de Ciudad de México. El estallido se produjo en el depósito donde preparaban los fuegos artificiales.

07/09/2026 | 10:48Redacción Cadena 3

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Conmoción en México por la explosión de pirotécnia.

FOTO: Conmoción en México por la explosión de pirotécnia.

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  1.

    Audio. Tragedia en México: una tremenda explosión de pirotecnia dejó 10 muertos y 64 heridos

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Una trágica explosión de pirotecnia durante una celebración patronal dejó un saldo de 10 personas fallecidas y 64 heridas en la comunidad de Santa María Canchesdá, ubicada a unos 50 kilómetros de la capital mexicana.

El letal episodio se registró alrededor de las 21.30 del sábado, cuando detonó de manera repentina el espacio donde las autoridades y organizadores habían acopiado los fuegos artificiales para el cierre de los festejos. 

El gobierno del Estado de México confirmó oficialmente las cifras de víctimas y lesionados durante la jornada del domingo.

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Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Una explosión de pirotecnia durante una celebración patronal.

¿Quiénes fueron afectados? 10 personas fallecieron y 64 resultaron heridas.

¿Cuándo sucedió? El sábado a las 21.30.

¿Dónde tuvo lugar? En la comunidad de Santa María Canchesdá, a 50 kilómetros de la capital mexicana.

¿Cómo se produjo? La explosión ocurrió en el espacio donde se habían acopiado fuegos artificiales para el cierre de los festejos.

¿Por qué se confirmó la información? El gobierno del Estado de México confirmó las cifras de víctimas y lesionados el domingo.

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