Una tremenda explosión de pirotecnia dejó 10 muertos y 64 heridos

FOTO: Conmoción en México por la explosión de pirotécnia.

Una trágica explosión de pirotecnia durante una celebración patronal dejó un saldo de 10 personas fallecidas y 64 heridas en la comunidad de Santa María Canchesdá, ubicada a unos 50 kilómetros de la capital mexicana.

El letal episodio se registró alrededor de las 21.30 del sábado, cuando detonó de manera repentina el espacio donde las autoridades y organizadores habían acopiado los fuegos artificiales para el cierre de los festejos.

El gobierno del Estado de México confirmó oficialmente las cifras de víctimas y lesionados durante la jornada del domingo.

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