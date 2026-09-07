Champions: PSG y Madrid de Mourinho desafían a los clubes ingleses derrochadores

FOTO: El PSG y el Madrid de Mourinho buscan frenar a los derrochadores clubes ingleses en la Champions

La Liga de Campeones arranca esta semana con cinco equipos de la Premier League en la contienda, buscando el primer título para Inglaterra en cuatro años. Esto ocurre en medio de una crisis de asequibilidad que afecta a gran parte del fútbol europeo, mientras los clubes ingleses continúan gastando cifras exorbitantes en fichajes.

El Paris Saint-Germain, vigente bicampeón, y el Real Madrid, que ostenta el récord de 15 títulos en el torneo, han levantado el trofeo tantas veces en esta década —dos— como todos los clubes de la Premier League juntos.

El Manchester City, último equipo inglés en alzar la Champions en 2023, comenzará su andadura el martes en el estadio del FC Porto con un nuevo mediocampo que suma 440 millones de dólares: Enzo Fernández, Elliot Anderson y el joven Ayyoub Bouaddi.

Por su parte, el Liverpool se enfrenta al Atlético de Madrid el miércoles, tras haber pagado al PSG 125 millones de euros (145 millones de dólares) por el fichaje de Bradley Barcola. Su delantera podría incluir a otros de los traspasos más caros de la historia, como Alexander Isak y Florian Wirtz.

Nueve de los diez traspasos más costosos de este receso fueron realizados por clubes ingleses, siendo la única excepción la compra del Real Madrid por 125 millones de euros de Yan Diomande, un extremo marfileño de 19 años, proveniente del Leipzig.

Si el Madrid, bajo la dirección de José Mourinho, logra conquistar esta Liga de Campeones, el premio monetario de la UEFA, que asciende a un fondo total de 2,5 mil millones de euros (2,9 mil millones de dólares), apenas cubriría el costo de Diomande y el salario del entrenador. El Madrid hará su debut el martes contra el Inter de Milán.

Kylian Mbappé comenzará su tercera Champions como jugador del Madrid tras su salida del PSG, donde ha sido testigo de cómo su antiguo equipo ha acumulado títulos consecutivos.

La mayor inversión del PSG en esta ventana de transferencias fue el mediocampista Maghnes Akliouche, por 50 millones de euros (58 millones de dólares) desde el Mónaco, cifra que no alcanzó para figurar entre los 30 traspasos más caros a nivel global.

El PSG recibirá al Slovan Bratislava el miércoles, comenzando así su búsqueda de un tercer título consecutivo. Sin embargo, el equipo ha tenido un inicio complicado en la liga francesa, donde no ha ganado ninguno de sus cuatro partidos.

El Real Madrid y el PSG son considerados favoritos en esta edición de la Champions, aunque ambos equipos enfrentan desafíos tras un inicio de temporada incierto. El Madrid se prepara para jugar en casa ante el Inter, mientras que el PSG busca recuperar el rumbo.