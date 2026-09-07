Irán advierte a Corea del Sur sobre posibles consecuencias por despliegue en Ormuz

Buenos Aires, 7 septiembre (NA) — Irán ha lanzado una fuerte advertencia a Corea del Sur, afirmando que su participación en operaciones militares en el estrecho de Ormuz podría acarrear "graves consecuencias". Esta declaración surge después de que Seúl comunicara que está considerando un posible despliegue de tropas en el golfo Pérsico, según informaron diversos medios internacionales.

"La presencia militar o la participación en operaciones de otro país en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz no puede, sino considerarse un apoyo directo a la parte responsable de la agresión, y tendrá graves consecuencias", declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en un mensaje publicado en la plataforma X.

El funcionario iraní enfatizó que "ningún Estado que se precie de su soberanía y responsabilidad debe ceder ante la presión y las amenazas de Estados Unidos ni participar como cómplice en los actos de agresión y los terribles crímenes cometidos contra el gran pueblo iraní".

Desde Corea del Sur, el Ministerio de Exteriores respondió a las advertencias iraníes, afirmando que mantiene una comunicación estrecha con la comunidad internacional para buscar la restauración de la paz y la estabilidad en Oriente Medio, así como para asegurar la libre navegación en el estrecho de Ormuz para todos los buques, incluyendo los de su propio país.

La República de Corea desplegaría tropas en Ormuz

En cuanto al posible despliegue de tropas en el estrecho de Ormuz, Corea del Sur ha indicado que está evaluando esta opción, siempre y cuando no comprometa su capacidad de defensa. Un funcionario presidencial, que habló bajo condición de anonimato, mencionó que, bajo estas condiciones, Seúl podría contribuir militarmente a los esfuerzos para garantizar la libre navegación en el estratégico paso, aunque la decisión aún está en proceso de análisis.

La discusión sobre un eventual despliegue surcoreano en Ormuz se da en el contexto de presiones por parte de Trump, quien ha criticado a las autoridades surcoreanas por no unirse a su política de "desnuclearización" de Irán, según un informe del sitio DW.