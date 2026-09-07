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Aumentan a siete las víctimas fatales por explosiones en cuartel militar de Bolivia

El hecho ocurrió en una instalación militar del municipio de Viacha, en el departamento boliviano de La Paz (oeste) y todavía se investigan las causas.

07/09/2026 | 13:00Redacción Cadena 3

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Un militar custodia los alrededores del cuartel donde se produjeron las explosiones.

FOTO: Un militar custodia los alrededores del cuartel donde se produjeron las explosiones.

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Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) — La cantidad de fallecidos a causa de las dos explosiones ocurridas el pasado viernes en una instalación militar del municipio de Viacha, en el departamento boliviano de La Paz (oeste) aumentó a siete, mientras continuaba la búsqueda de otras tantas personas desaparecidas, difundió este lunes la prensa local con base en el último reporte del Ministerio de Defensa.

La institución militar indicó en su reporte con fecha 6 de septiembre que el último cuerpo sin vida rescatado corresponde al sargento primero Freddy Mauro Quisbert Vega, instructor del Centro de Mantenimiento de Material Bélico.

El ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano Urenda, explicó que los rescatistas deben revisar y retirar los materiales que impliquen riesgo, antes de permitir una intervención más amplia de maquinaria pesada, indica un informe de Xinhua al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Entre el material encontrado figuran armas y numerosas granadas almacenadas dentro de la estructura dañada por las explosiones, lo que obliga a los equipos a avanzar con cautela entre los restos de la instalación militar para evitar nuevos accidentes.

Las causas todavía se investigan

Las autoridades bolivianas aún investigan las causas de las explosiones, pero las indagatorias preliminares apuntan a dos detonaciones, una primera que estaría vinculada con pólvora negra utilizada en material pirotécnico almacenado en el recinto, mientras que el origen de la segunda y la más potente aún no ha sido establecida.

Las detonaciones dejaron más de 80 personas heridas y daños en decenas de viviendas próximas al recinto militar debido a la onda expansiva.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Bolivia?
Dos explosiones en un cuartel militar causaron siete muertos y más de 80 heridos.

¿Dónde sucedió?
En el municipio de Viacha, departamento de La Paz, Bolivia.

¿Cuándo sucedieron las explosiones?
El incidente ocurrió el pasado viernes, 6 de septiembre.

¿Quiénes están a cargo de la investigación?
Las autoridades bolivianas, incluyendo el Ministerio de Defensa, están investigando las causas.

¿Qué materiales se encontraron?
Se encontraron armas y granadas almacenadas en la instalación militar dañada.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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