Luka Modric se suma a la selección croata para la Liga de Naciones a los 41 años

ZAGREB, Croacia — El entrenador Slaven Bilic ha incluido a Luka Modric en la lista de convocados de la selección croata para la Liga de Naciones, buscando extender su notable trayectoria internacional. El próximo 26 de septiembre, cuando Croacia se enfrente a la República Checa en su primer partido del Grupo A, Modric alcanzará su partido número 203 con la selección a sus 41 años. Recientemente, firmó un nuevo contrato por una temporada con el AC Milan.

En la lista de futbolistas con más partidos internacionales, solo Cristiano Ronaldo supera a Modric con 233 encuentros disputados con Portugal, mientras que Lionel Messi, quien anunció su retiro de la selección argentina hace una semana, cuenta con 207 partidos. Bilic comentó: "No tuve que convencerlo. Le apasionan Croacia y la selección nacional, así que esto es una situación en la que todos ganan".

En este grupo, Croacia también se medirá contra España, actual campeona del mundo, y Inglaterra, semifinalista del torneo que se llevó a cabo en Norteamérica. La fase de grupos de la Liga de Naciones 2026-27 se desarrollará entre septiembre y noviembre.

El técnico insinuó que Modric no participará en todos los partidos del grupo. "Jugará a un ritmo que le convenga tanto a él como a nosotros, similar a su ritmo en el Milan. Tenemos que respetarlo, y será lo mejor para todos", indicó.

El Milán anunció la renovación del contrato de Modric tras su regreso del quinto Mundial, donde fue titular en los cuatro partidos disputados por Croacia, alcanzando así más de 200 apariciones con la selección.

El ganador del Balón de Oro de 2018 continuaba en el campo tras 109 minutos en un torneo que finalizó de manera polémica, con un gol anulado, y que culminó en una derrota 2-1 ante Portugal en los dieciseisavos de final.