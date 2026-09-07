Ecuador incauta más de dos toneladas de cocaína que iban rumbo a Suecia

FOTO: La policía indicó en su cuenta de la red social X que la droga fue localizada en un contenedor.

Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) -- La Policía Nacional de Ecuador ha llevado a cabo una importante incautación de más de dos toneladas de cocaína en un operativo antidrogas realizado en el puerto marítimo de Machala, también conocido como Puerto Bolívar, en la provincia de El Oro, en la costa sur del país, según se informó hoy lunes.

La institución policial comunicó a través de su cuenta en la red social X que la droga fue detectada dentro de un contenedor, cuyo cargamento se presume tenía como destino Suecia, gracias a la alerta emitida por un can detector que indicó la posible presencia de sustancias ilegales ocultas entre las cajas.

Durante la revisión del contenedor, los agentes hallaron 2.040 bloques de cocaína. Como resultado de esta operación, las autoridades intervinieron el contenedor y evitaron así el envío de la droga hacia Europa.

Hasta el momento, la policía no ha proporcionado información sobre la detención de personas vinculadas a este operativo y ha compartido imágenes de la droga confiscada, que permanece bajo la custodia de los agentes.

Por otro lado, el ministro del Interior, John Reimberg, aclaró que el contenedor pertenecía a una empresa exportadora de fruta.

Ecuador ha intensificado sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico en el contexto del "conflicto armado interno", que fue declarado por el presidente Daniel Noboa en enero de 2024, en contra de las bandas del crimen organizado que el Gobierno ha calificado como "terroristas".