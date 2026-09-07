Kylian Mbappé se postula para el Balón de Oro: "Este podría ser mi año"

MADRID — Kylian Mbappé ha manifestado su optimismo respecto a que este podría ser el año en que finalmente obtenga el Balón de Oro. El destacado futbolista francés se expresó de esta manera tras haber conquistado, por segunda vez consecutiva, la Bota de Oro del Mundial, anotando un total de 10 goles, cifra que no se veía en 56 años. Además, superó a Lionel Messi como el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo, acumulando 22 goles en total. En su desempeño con el Real Madrid, logró marcar 42 tantos en 44 partidos, aunque su equipo no logró hacerse con un gran trofeo al final de la temporada pasada.

"Sin duda, creo que puede ser un buen año para mí para ganar el Balón de Oro, pero son los periodistas los que decidirán a quién consideran el mejor jugador del mundo", afirmó Mbappé el lunes.

La ceremonia de entrega del Balón de Oro se llevará a cabo el 26 de octubre en Londres. El año anterior, el galardón fue otorgado a Ousmane Dembélé, luego de que el Paris Saint-Germain se coronara campeón de la Liga de Campeones.

Mbappé continuó: "Cuando juegas en el Real Madrid, el mejor club del mundo, la gente te asocia automáticamente a los premios. Muchos me comentan sobre el Balón de Oro, un galardón que representa un tema muy positivo para cualquier jugador".

"He dejado una huella importante este verano en la competición más relevante de este deporte y siento que es un buen año para aspirar a este premio, aunque aún queda mucho tiempo y los votantes tienen la libertad de elegir a quien consideren el mejor", agregó.

Entre los otros fuertes candidatos se encuentran el delantero inglés Harry Kane, quien ha anotado 61 goles en 51 partidos con el Bayern Múnich. También se destacan los campeones mundiales españoles Rodri Hernández y Lamine Yamal.

Su mejor posición en la votación anterior fue un tercer lugar en 2023. Mbappé ofreció estas declaraciones antes del debut del Real Madrid en la Liga de Campeones, que será contra el Inter de Milán en Madrid el próximo martes.