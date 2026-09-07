Rusia cerrará consulado alemán en San Petersburgo y centros culturales Goethe en el país

Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) -- Rusia anunció que procederá al cierre del consulado general de Alemania en San Petersburgo, según lo indicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso.

En el comunicado emitido, se especificó que el consulado deberá cesar todas sus actividades a más tardar el 18 de septiembre.

Asimismo, se dio a conocer que los centros culturales Instituto Goethe en Rusia deberán finalizar sus operaciones, y que el personal tendrá que haber salido del país antes del 13 de septiembre.

El ministerio también confirmó que se entregaron las notas diplomáticas pertinentes al encargado de negocios alemán.

Estas medidas se implementan como respuesta a la decisión de Alemania de cerrar el consulado general ruso en Bonn y la Casa Rusa en Berlín, anteriormente conocida como Casa Rusa de la Ciencia y la Cultura, el 7 de septiembre.

La decisión de Berlín fue motivada por la afirmación de que un dron cargado con explosivos, hallado a principios de agosto en el aeropuerto de Leipzig, era de origen ruso.