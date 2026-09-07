Rusia cerrará consulado alemán en San Petersburgo y centros culturales Goethe en el país
El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso informó que el consulado deberá cesar sus actividades antes del 18 de septiembre y los centros culturales Instituto Goethe, el 13 de septiembre.
FOTO: Rusia cerrará consulado alemán en San Petersburgo y centros Goethe.
Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) -- Rusia anunció que procederá al cierre del consulado general de Alemania en San Petersburgo, según lo indicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso.
En el comunicado emitido, se especificó que el consulado deberá cesar todas sus actividades a más tardar el 18 de septiembre.
Asimismo, se dio a conocer que los centros culturales Instituto Goethe en Rusia deberán finalizar sus operaciones, y que el personal tendrá que haber salido del país antes del 13 de septiembre.
El ministerio también confirmó que se entregaron las notas diplomáticas pertinentes al encargado de negocios alemán.
Estas medidas se implementan como respuesta a la decisión de Alemania de cerrar el consulado general ruso en Bonn y la Casa Rusa en Berlín, anteriormente conocida como Casa Rusa de la Ciencia y la Cultura, el 7 de septiembre.
La decisión de Berlín fue motivada por la afirmación de que un dron cargado con explosivos, hallado a principios de agosto en el aeropuerto de Leipzig, era de origen ruso.
Lectura rápida
¿Qué anunció Rusia?
Rusia anunció el cierre del consulado general de Alemania en San Petersburgo.
¿Cuándo debe cesar actividades el consulado?
El consulado deberá cesar todas sus actividades a más tardar el 18 de septiembre.
¿Qué pasará con los centros Goethe?
Los centros culturales Instituto Goethe en Rusia deberán finalizar operaciones y su personal debe salir antes del 13 de septiembre.
¿Por qué se toman estas medidas?
Las medidas son una respuesta al cierre del consulado ruso en Bonn y la Casa Rusa en Berlín por parte de Alemania.
¿Qué motivó la decisión alemana?
La decisión alemana se basó en la afirmación de que un dron con explosivos hallado en Leipzig era de origen ruso.
[Fuente: Noticias Argentinas]