Alejandro Fernández rinde homenaje a su padre en el festival Arre con emotivas canciones

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — En una emotiva presentación, Alejandro Fernández ofreció un concierto estelar el domingo por la noche en el festival Arre, donde celebró la memoria de su padre, Vicente Fernández. Durante el espectáculo, el artista interpretó varias canciones del repertorio de su fallecido padre, dedicándole también algunas de sus propias composiciones.

Este año marca el quinto aniversario de la muerte de Vicente Fernández, quien falleció el 12 de diciembre de 2021. En su homenaje, Alejandro dedicó la nostálgica "Nube viajera", de Jorge Massías, que el mismo El Potrillo popularizó en la década de 1990. Además, el público disfrutó de otros clásicos como "El rey", "Estos celos", "De qué manera te olvido" y "Volver, volver".

"No hay mejor manera de celebrar la vida y el legado del señor Vicente Fernández que cantando sus canciones", expresó Alejandro Fernández durante el evento.

El concierto en el Arre Pepsi Black tuvo como invitado a Edén Muñoz, con quien interpretó "Decepciones", una colaboración lanzada en 2020. Tras esta interpretación, Muñoz pidió una canción más, llevando a los asistentes a disfrutar de "No", un clásico de Alejandro, compuesta por Armando Manzanero.

A pesar de la intensa lluvia que acompañó la presentación, el artista no dudó en acercarse a su público, caminando varias veces por la pasarela. "Agradecerles de verdad que, a pesar del diluvio que hubo, se quedaron para compartir esta noche", dijo. "Se lo vamos a compensar, de verdad, con el corazón… vamos a cantar con el alma y a celebrar juntos la música más hermosa de todo el planeta, que es la música regional mexicana".

Otros éxitos de Alejandro Fernández que resonaron en el escenario incluyeron "Me dediqué a perderte", "Estuve" y "Como quien pierde una estrella", así como su colaboración con Carín León, "Me está doliendo".

El festival tuvo que interrumpir brevemente sus actividades debido a la fuerte tormenta que azotó la ciudad, pero logró reanudarse casi una hora después. La jornada culminó a la 1:10 de la madrugada con la actuación de los Tucanes de Tijuana, quienes hicieron bailar a los asistentes con "El Tucanazo" y "La Chona".

Durante el festival también se presentaron artistas como La Sonora Dinamita, Mi Banda El Mexicano, Víctor Mendivil y Marcos Villalobos, logrando reunir a cerca de 36.000 asistentes en su cuarta edición en la Ciudad de México, tras su paso por Monterrey y dos ediciones previas en la capital.

El sábado, el festival había contado con la participación de Banda MS, Grupo Cañaveral, Gabito Ballesteros y Eslabón Armado.

"Está muy padre, la verdad, porque es un género que predomina todavía mucho en México; es importante que siga vivo porque es parte de nuestra cultura", comentó Ulises Chino, un ingeniero en computación de 28 años, en su segunda visita al festival. "Sí estuvo muy pesada la lluvia, estuvimos ahí resguardados en una carpita, pero ya nada más se calmó, salimos para seguir escuchando".