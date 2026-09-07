Cuba y Estados Unidos: Sin avances en contactos tras el cerco energético

FOTO: Cuba dice que no hay "hoja de ruta" en contactos con Estados Unidos tras cerco energético

LA HABANA — A pesar de las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba tras la imposición de un cerco energético por parte del presidente Donald Trump, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, declaró que no hay avances y que no existe una "hoja de ruta" definida. Rodríguez realizó estas afirmaciones al presentar el informe anual que se enviará a las Naciones Unidas, donde se discutirá el 28 de octubre sobre el impacto de las sanciones estadounidenses en la isla, las cuales ahora incluyen un bloqueo petrolero que comenzó en enero.

El canciller destacó que, a pesar de las comunicaciones entre ambas naciones, no se han proporcionado detalles sobre el progreso de estas interacciones. "Han habido conversaciones con el Departamento de Estado y se mantienen comunicaciones en este sentido, pero no hay avances ni progresos debido a la falta de voluntad del gobierno de los Estados Unidos", comentó Rodríguez, reiterando que Cuba está dispuesta a continuar las discusiones basadas en el derecho internacional y sin precondiciones.

Rodríguez también subrayó que actualmente no existen agendas ni planes claros, aunque el gobierno cubano está abierto a seguir en contacto. Por su parte, Estados Unidos ha mantenido sus sanciones durante décadas, con un aumento de la tensión en el primer semestre del año, incluso considerando operaciones militares en Cuba para promover cambios políticos y económicos. Washington ha calificado al gobierno cubano de inepto, argumentando que su modelo socialista no es sostenible.

En respuesta a esta situación, el Parlamento cubano y el Partido Comunista aprobaron en junio un ambicioso paquete de 176 reformas económicas de carácter aperturista, aunque las autoridades enfatizan que esta decisión es soberana y no una concesión a Washington.

Daños económicos

Según el informe presentado por Rodríguez, los daños económicos causados por las sanciones de Estados Unidos han alcanzado la cifra récord de 8.083 millones de dólares entre marzo de 2025 y febrero de 2026. Esta cifra no incluye aún el impacto del cerco energético y financiero impuesto a finales de enero, lo que podría aumentar considerablemente las pérdidas para la isla.

La metodología para calcular estas pérdidas ha sido validada por la ONU y se realiza anualmente. En 2025, 165 países votaron en contra de las sanciones estadounidenses contra Cuba, destacando el rechazo internacional a estas políticas.

El cerco energético ha exacerbado una crisis que ya llevaba un lustro, afectando todos los sectores de la vida cotidiana en Cuba, incluyendo apagones de más de 30 horas, deterioro en los sistemas de salud y educación, así como una caída en el turismo y la actividad económica en general.