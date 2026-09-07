Instituto visita a Unión buscando recuperar la punta de su grupo en soledad

Instituto visita este lunes a Unión de Santa Fe con el objetivo de volver a quedar como único líder de la Zona A del Torneo Clausura.

El encuentro se disputa desde las 21.15 en el estadio 15 de Abril, por la octava fecha del campeonato, con arbitraje de Nicolás Lamolina y transmisión de Cadena 3.

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"La Gloria" llega a este compromiso con 16 puntos, los mismos que Gimnasia de Mendoza y Vélez, que ya disputaron sus respectivos partidos de la fecha. Por eso, un triunfo le permitirá al equipo cordobés recuperar el liderazgo en soledad.

El conjunto dirigido por Diego Flores viene de vencer 1-0 a San Lorenzo como local, mientras que Unión ocupa el octavo puesto de la zona, con 10 unidades.

"El Tatengue" buscará hacerse fuerte en Santa Fe para sumar puntos que le permitan escalar posiciones y mantenerse en la pelea por la clasificación.

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