La historia gráfica de Córdoba, en blanco y negro: el libro de “Gato” Ludueña con 40 años de fotos

Este fin de semana se presentó en sociedad "La mirada del Gato", el nuevo libro del reconocido fotógrafo, realizador audiovisual y docente cordobés Carlos “Gato” Ludueña, que recopila cuatro décadas de capturas en las calles de la ciudad de Córdoba.

La presentación contó con la participación de la destacada escritora cordobesa María Teresa Andruetto, ganadora del premio Hans Christian Andersen, quien escribió el prólogo de la obra.

En su texto, Andruetto cita al célebre fotógrafo Henri Cartier-Bresson al señalar que fotografiar es “poner la cabeza, el ojo y el corazón en el mismo punto de mira”, una definición que encaja perfectamente con este conjunto de instantáneas destinadas a quedarse grabadas en la memoria de los lectores.

La creación de este libro-objeto es el resultado de un minucioso trabajo en equipo de cinco años liderado por la curadora Susana Pérez.

Ludueña relató que inicialmente le presentó una selección de 600 fotografías de su archivo, de las cuales la curadora, con un criterio sumamente exigente, eligió únicamente 40 para estructurar el recorrido visual.

El proyecto se convirtió en una obra a tres bandas con la participación desde Francia de la diseñadora de letras Paula Bearzotti —quien creó una tipografía especial simulando arañazos de gato para la portada y un diseño no clásico de páginas con espacios de descanso— y la incorporación de textos de diez artistas locales, cuyas palabras determinaron la dirección y el tono que tomaba la secuencia de las imágenes.

La versatilidad de Ludueña se refleja en una trayectoria profesional sumamente variada que excede el reporterismo gráfico.

Aunque trabajó con contratos intermitentes en el diario La Voz, su carrera también abarcó la fotografía publicitaria, su rol como camarógrafo y director de fotografía en documentales de cine, y la fotografía de autor, donde asegura hacer "lo que siente".

De origen profundamente artístico, habiendo comenzado a estudiar dibujo a los ocho años de edad, el fotógrafo rinde en este libro un sincero homenaje a los maestros que marcaron su vida y guiaron su polifacética carrera.

La obra apuesta de manera radical por la estética del blanco y negro, una decisión artística conjunta tomada con la curadora para mantener una atmósfera uniforme.

Ludueña asocia esta elección con sus inicios analógicos en La Voz, donde revelaban sus propios rollos, y con la inspiración que recibió de Nilo Silvestrone, autor de las fotos más icónicas del Cordobazo, sobre quien actualmente realiza un documental.

Al defender la fotografía analógica frente a la digital, el autor la compara con el amor de los fanáticos del jazz por el vinilo, destacando la textura que brinda la legendaria película Kodak Tri-X.

Para el fotógrafo, "lo que importa es la mirada" por encima de la tecnología, coincidiendo con Ansel Adams en que lo más importante en una toma es lo que se encuentra detrás de la cámara.

"La mirada del Gato" estará disponible a partir de la semana que viene en las principales librerías cordobesas, tales como Rubén Libros, El Espejo, El Emporio y La Librería.

El libro físico, que ofrece una valiosa crónica gráfica de la Córdoba de los últimos 40 años, será presentado por Rubén Libros en la próxima Feria del Libro de Córdoba.

Asimismo, debido a la excelente repercusión inicial y al valor del material físico en tiempos digitales, el editor del libro ya proyecta llevar la obra a la Feria del Libro de Buenos Aires el año que viene.