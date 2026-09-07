El emblemático autobús de Ken Kesey regresa a San Francisco para celebrar a Grateful Dead

Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) - El icónico autobús psicodélico de Ken Kesey, reconocido como uno de los emblemas de la contracultura estadounidense de los años 60, ha regresado a San Francisco tras seis décadas para ser una de las atracciones principales de una nueva exposición dedicada a Grateful Dead y al movimiento cultural que transformó la ciudad.

Este vehículo, conocido como Furthur (Más Allá), forma parte de Forever Grateful/Golden Gate Park, una muestra que se inauguró el sábado en el County Fair Building de Golden Gate Park. La exhibición busca recrear la atmósfera de la escena contracultural que tuvo a Grateful Dead como uno de sus principales exponentes musicales. La exhibición estará abierta hasta el 25 de octubre.

El autobús es un International Harvester de 1939 que Kesey adquirió y transformó en un laboratorio ambulante junto a los Merry Pranksters, su grupo de amigos y artistas, durante su famoso viaje de 1964 desde California hasta la Feria Mundial de Nueva York. Al volante estaba Neal Cassady, figura emblemática de la generación beat e inspiración para el personaje Dean Moriarty de On the Road de Jack Kerouac.

Aquel viaje, documentado por los propios integrantes con cámaras de 16 milímetros, fue mucho más que un simple recorrido por Estados Unidos. El grupo convirtió al Furthur en un escenario móvil de experimentación artística y psicodélica. Al regresar a California, Kesey comenzó a organizar los llamados Acid Tests, fiestas que combinaban música, luces, imágenes y el uso de LSD.

En este contexto, se comenzó a forjar parte de la historia de Grateful Dead. La banda, en ese momento aún vinculada a la escena de San Francisco y conocida inicialmente como The Warlocks, participó como grupo musical en varios de esos encuentros. La conexión entre Kesey, los Merry Pranksters y los futuros Dead fue fundamental para consolidar una comunidad que resultaría crucial en el desarrollo de la contracultura y la psicodelia californiana.

Kesey fue también un destacado escritor, siendo su obra más reconocida One Flew Over the Cuckoo's Nest (traducida al español como Alguien voló sobre el nido del cuco), que fue llevada al cine en 1975 bajo el título Atrapado sin salida, protagonizada por Jack Nicholson.

El regreso del Furthur tiene un fuerte componente simbólico. Durante años, el autobús permaneció prácticamente abandonado en una propiedad de la familia Kesey en Oregón. En 2005, fue recuperado de una zona pantanosa de la granja, donde había quedado cubierto de óxido, vegetación y deterioro. Ahora, vuelve a la ciudad que lo convirtió en uno de los emblemas más reconocibles de aquella época.

El traslado hasta San Francisco tomó aproximadamente 12 horas en un camión. Su estado actual mantiene muchas de las marcas del paso del tiempo: la pintura psicodélica original se ha descolorido y se mezcla con el deterioro de la carrocería. No obstante, los organizadores consideran que esta condición refuerza su valor como objeto histórico.

La muestra también presenta por primera vez al público el BMW 3.0 CS gris de 1973 de Jerry García, líder y guitarrista de Grateful Dead, además de fotografías de los conciertos de la banda en Golden Gate Park, instrumentos, obras gráficas y diversas experiencias inmersivas que buscan recrear la atmósfera de la San Francisco de los años 60. Entre las atracciones hay una instalación de luces líquidas psicodélicas y espacios diseñados para generar encuentros entre los visitantes.

Forever Grateful también tiene una dimensión que va más allá de la nostalgia. El regreso del Furthur es parte de una campaña para restaurar el autobús y eventualmente encontrarle un lugar de exhibición permanente en el área de la bahía. Esta iniciativa es impulsada por la organización Furthur Down the Road Foundation, creada por Stephanie Kesey, nuera del escritor.

Más de medio siglo después de aquellos viajes, fiestas y conciertos, el Furthur regresa a San Francisco. Ya no como vehículo de una aventura psicodélica, sino como una pieza de museo. Su presencia permite reconstruir el momento en que la música, la literatura, las artes visuales y la experimentación se entrelazaron para dar forma a una de las transformaciones culturales más profundas de la segunda mitad del siglo XX.