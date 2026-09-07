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El CONICET actualiza su plataforma de estadísticas para mayor transparencia y acceso público

El CONICET presentó la actualización de su portal "CONICET en Cifras", donde se publican estadísticas anuales sobre su gestión. Los datos de diciembre de 2025 están disponibles para el público.

07/09/2026 | 15:36Redacción Cadena 3

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El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) llevó a cabo la actualización de su plataforma CONICET en Cifras, donde anualmente se publica información sobre los principales indicadores de gestión del organismo. En esta ocasión, ya se encuentran disponibles los datos correspondientes a diciembre de 2025.

Esta iniciativa forma parte de una política institucional destinada a promover el acceso a la información pública y a transparentar la gestión del Consejo. A través de esta plataforma, se ofrece información sobre investigadores, personal de apoyo a la investigación, becas financiadas, proyectos, unidades ejecutoras y servicios tecnológicos, entre otros indicadores.

El portal está diseñado para facilitar la visualización de la información, organizándola por áreas temáticas y presentándola mediante gráficos. Esto lo convierte en una herramienta útil tanto para el sector de ciencia y tecnología como para la sociedad en general.

Para acceder a CONICET en Cifras, CLIC AQUÍ.

Lectura rápida

¿Qué se actualizó?
El CONICET actualizó su plataforma de estadísticas "CONICET en Cifras".

¿Quién presentó la actualización?
La actualización fue presentada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

¿Cuándo se realizó la actualización?
La actualización se realizó en septiembre de 2026, con datos de diciembre de 2025.

¿Dónde se puede acceder a la información?
La información está disponible en el portal "CONICET en Cifras".

¿Por qué es importante esta actualización?
Permite mayor transparencia y acceso público a la gestión del CONICET.

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