El CONICET actualiza su plataforma de estadísticas para mayor transparencia y acceso público

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) llevó a cabo la actualización de su plataforma CONICET en Cifras, donde anualmente se publica información sobre los principales indicadores de gestión del organismo. En esta ocasión, ya se encuentran disponibles los datos correspondientes a diciembre de 2025.

Esta iniciativa forma parte de una política institucional destinada a promover el acceso a la información pública y a transparentar la gestión del Consejo. A través de esta plataforma, se ofrece información sobre investigadores, personal de apoyo a la investigación, becas financiadas, proyectos, unidades ejecutoras y servicios tecnológicos, entre otros indicadores.

El portal está diseñado para facilitar la visualización de la información, organizándola por áreas temáticas y presentándola mediante gráficos. Esto lo convierte en una herramienta útil tanto para el sector de ciencia y tecnología como para la sociedad en general.

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