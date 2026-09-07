Un programa de estilo de vida mejora la cognición en un 55% más que consejos de salud básicos

Un reciente estudio, financiado por la Asociación Internacional de Alzheimer, demostró que los adultos mayores en riesgo de demencia lograron mejorar su memoria y habilidades cognitivas tras participar en programas de estilo de vida adaptados culturalmente en 11 países de América Latina. Los resultados más significativos se observaron entre aquellos que recibieron una guía más estructurada, incluyendo coaching regular y apoyo continuo.

Los hallazgos fueron presentados en la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer (AAIC) 2026 en Londres. Este estudio, conocido como la Iniciativa Latinoamericana para la Intervención en el Estilo de Vida para Prevenir el Declive Cognitivo (LatAm-FINGERS), siguió a los participantes durante dos años y se basó en resultados de un estudio anterior en EE.UU. que demostró que programas que combinan actividad física, alimentación saludable, entrenamiento cognitivo y compromiso social pueden ser adaptados a diferentes culturas y sistemas de salud.

La doctora Lucia Crivelli, autora principal del estudio e investigadora en Fleni, un instituto neurológico en Buenos Aires, destacó: "Los resultados demuestran por primera vez en América Latina que las intervenciones de estilo de vida adaptadas culturalmente pueden implementarse con éxito en diversos países y comunidades, proporcionando beneficios cognitivos a poblaciones a menudo subrepresentadas en investigaciones clínicas".

El programa no se limitó a traducir el modelo de U.S. POINTER al español y portugués, sino que se adaptó a las culturas y hábitos locales, manteniendo sus elementos fundamentales para que fuera práctico, accesible y viable como estrategia de salud pública. Para lograr que la intervención funcionara en diferentes entornos, se formaron grupos de trabajo multinacionales con representantes de cada país participante, quienes determinaron qué partes del programa debían mantenerse consistentes y cuáles podían ajustarse según la cultura local, el clima, la disponibilidad de alimentos y las preferencias de los participantes.

Las opciones de ejercicio incluyeron actividades familiares como salsa y tango, además de entrenamientos grupales al aire libre en parques públicos. Las pautas nutricionales también modificaron la dieta MIND para ajustarse mejor a los hábitos alimentarios regionales, incorporando alimentos como aguacate, quinoa, açaí, aguaymanto, chía y semillas de calabaza, accesibles localmente. Los materiales del estudio fueron traducidos y adaptados para las comunidades locales, y se brindó asistencia adicional a quienes tenían experiencia limitada con tecnología digital.

El estudio, que incluyó una diversidad racial y étnica significativa, así como un amplio rango en educación y estatus socioeconómico, demostró que la salud cerebral puede mejorarse en diversas comunidades que representan diferentes culturas y con acceso variable a recursos. La doctora Laura D. Baker, profesora de gerontología y geriatría en Wake Forest University School of Medicine, comentó: "Ahora contamos con un segundo hallazgo sólido en una parte completamente diferente del mundo, lo que sugiere que la fórmula de U.S. POINTER puede adaptarse a cualquier persona".

Los investigadores creen que los programas que abordan varios factores de riesgo a la vez pueden ofrecer mayores beneficios, ya que la enfermedad de Alzheimer y otras demencias se ven afectadas por múltiples aspectos de la salud y el estilo de vida. Con el aumento de la prevalencia de la demencia a nivel mundial, los resultados apuntan al valor potencial de programas de estilo de vida prácticos, asequibles y adaptables para reducir el riesgo, incluso en países de ingresos bajos y medianos.

Los resultados de LatAm-FINGERS complementan los hallazgos de U.S. POINTER al extender la evidencia a América Latina y fortalecer la argumentación de que estas intervenciones conductuales y de estilo de vida pueden adaptarse a poblaciones y comunidades diversas en todo el mundo. Heather M. Snyder, vicepresidenta senior de relaciones médicas y científicas de la Asociación de Alzheimer, concluyó: "Un mensaje clave de este estudio es que la estructura y el apoyo social son importantes. Abordar múltiples factores de estilo de vida puede impactar positivamente en la salud cerebral y eventualmente combinarse con terapias farmacológicas emergentes para reducir el declive cognitivo y el riesgo de demencia".