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Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este lunes 7 de septiembre

Este lunes 7 de septiembre, Córdoba amanecerá con cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre los 3° y 15°. Se espera un día fresco, ideal para actividades al aire libre.

07/09/2026 | 00:00Redacción Cadena 3

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El clima en Córdoba para este lunes 7 de septiembre se presenta con condiciones favorables para disfrutar del aire libre. Con un cielo completamente despejado, la temperatura actual es de 7°. La sensación térmica es de 5°, lo que indica un inicio de jornada fresco. La humedad se encuentra en un 61%, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a una velocidad de 2.57 m/s desde el norte.

En cuanto a las temperaturas del día, se prevé una mínima de 3° y una máxima de 15°. A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille intensamente, lo que permitirá que la temperatura alcance su punto máximo en horas de la tarde. Las condiciones de viento y humedad son ideales para que los cordobeses puedan disfrutar de actividades al aire libre.

Para el pronóstico extendido, el martes 8 de septiembre se anticipa un clima similar, con una mínima de 8° y una máxima de 23°, manteniendo el cielo despejado. El miércoles 9, las temperaturas oscilarán entre 11° y 25°, también con cielo despejado. Sin embargo, a partir del jueves 10, se prevé un cambio en las condiciones climáticas, con una mínima de 10° y una máxima de 16°, y la posibilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 11 se espera un clima fresco, con mínimas de 4° y máximas de 9°, y también con probabilidad de lluvias.

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