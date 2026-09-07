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Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este lunes 7 de septiembre

Este lunes 7 de septiembre, Tucumán presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 4° y 17°. Se espera cielo parcialmente nublado y vientos suaves durante la jornada.

07/09/2026 | 00:26Redacción Cadena 3

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Clima en Tucumán: pronóstico para el lunes 7 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo con nubes rotas, con una temperatura de y una sensación térmica de . La humedad se encuentra en un 57%, con una visibilidad de 10000 m. El viento sopla a 3 m/s desde el noreste y la presión atmosférica es de 1027 hPa.

El clima hoy lunes 7 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de y una máxima de 18°. Durante el día, el cielo permanecerá parcialmente nublado, con vientos suaves que podrían alcanzar los 3 m/s. La humedad y la presión atmosférica se mantendrán en niveles similares a los actuales, lo que contribuirá a un ambiente fresco.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentan con variaciones en las temperaturas. Para el martes 8 de septiembre, se espera una mínima de y una máxima de 25° con cielo despejado. El miércoles 9, la mínima será de 12° y la máxima de 26°, también con cielo despejado. Sin embargo, a partir del jueves 10, se anticipan lluvias moderadas, con mínimas alrededor de 14° y máximas que rondarán los 26°. Finalmente, el viernes 11, se prevé una mínima de y una máxima de 14° con lluvias ligeras.

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