Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este lunes 7 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, Santa Fe presenta un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 6°, con una sensación térmica de 5°. La humedad se encuentra en un 63%, lo que genera un ambiente fresco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el sureste, con una presión atmosférica de 1028 hPa.

El clima hoy lunes 7 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 15°. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, con un cielo despejado durante todo el día. La humedad y el viento no afectarán significativamente las actividades al aire libre, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la ciudad.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el martes 8 de septiembre, se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 19°, con cielo despejado. El miércoles 9, la mínima será de 10° y la máxima alcanzará los 22°, con algunas nubes dispersas. El jueves 10, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 22°, con pocas nubes. Sin embargo, el viernes 11, se espera un cambio en las condiciones, con una mínima de 12° y una máxima de 16°, acompañado de lluvias moderadas. Finalmente, el sábado 12, la mínima será de 7° y la máxima de 12°, con lluvias moderadas también.