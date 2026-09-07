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Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este lunes 7 de septiembre

Este lunes 7 de septiembre, Rosario amanecerá con temperaturas mínimas de 1° y máximas de 15°. El cielo estará despejado y se prevé un día fresco con viento leve del este.

07/09/2026 | 00:11Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Rosario presenta un cielo completamente despejado con una temperatura actual de 4°. La sensación térmica es de 2°, con una humedad del 85%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el este.

El clima hoy lunes 7 de septiembre

Este lunes, se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 15°. Las condiciones serán mayormente soleadas, con un viento leve que no superará los 10 km/h. La humedad se mantendrá alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca durante la mañana.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica que el martes 8 de septiembre habrá una mínima de 5° y una máxima de 20°, con cielo despejado. El miércoles 9 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 9° y 23°, con cielo nublado. El jueves 10 de septiembre, se prevé un leve descenso, con mínimas de 10° y máximas de 14°, además de lluvias moderadas. Finalmente, el viernes 11 de septiembre, se anticipan mínimas de 6° y máximas de 12°, con lluvias de alta intensidad.

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