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Nevadas en las sierras de Córdoba: despliegan operativos de seguridad para turistas

Las bajas temperaturas dejaron postales invernales en distintos sectores serranos.

06/09/2026 | 15:23Redacción Cadena 3

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Nevadas en las sierras de Córdoba: despliegan operativos de seguridad para turistas

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Buenos Aires, 6 de septiembre (NA) -- La nieve ha hecho su aparición en las sierras de Córdoba, transformando el paisaje en varios puntos de la provincia. Este fenómeno se observó en lugares como el Camino de las Altas Cumbres y el Camino de los Linderos del Cerro Champaquí, donde la nieve generó imágenes pintorescas que atrajeron a numerosos visitantes.

En este contexto, efectivos del DUAR, la Policía Caminera y personal de Áreas Protegidas de la Agencia Córdoba Ambiente han implementado un operativo especial en las zonas montañosas. Los agentes están encargados de controlar el ingreso y la circulación de turistas, además de realizar un seguimiento de quienes recorren los sectores y ofrecer recomendaciones para prevenir situaciones de riesgo.

Desde la Policía de Córdoba, se advirtió que la nieve puede causar pérdida de visibilidad y dificultades para circular. Por ello, se recomienda a los conductores reducir la velocidad sin realizar frenadas bruscas y aumentar la distancia con otros vehículos. Asimismo, se solicitó el cumplimiento de las indicaciones del personal que trabaja en los caminos y, en caso de detenerse, alejarse de la banquina.

Las imágenes de las sierras cubiertas de blanco se han vuelto a multiplicar, mientras los organismos de seguridad mantienen una presencia reforzada para asistir a quienes se acercan a disfrutar del paisaje. Las autoridades han enfatizado que, ante las condiciones meteorológicas, es crucial circular con precaución y seguir las indicaciones oficiales.

Lectura rápida

¿Qué fenómeno se registró en las sierras de Córdoba?
Se registró la caída de nieve en distintos puntos, transformando el paisaje.

¿Quiénes están a cargo de los operativos de seguridad?
Efectivos del DUAR, Policía Caminera y personal de Áreas Protegidas de la Agencia Córdoba Ambiente.

¿Qué recomendaciones hacen las autoridades a los conductores?
Reducir la velocidad, aumentar la distancia con otros vehículos y seguir las indicaciones del personal de seguridad.

¿Dónde se observó la nieve?
En el Camino de las Altas Cumbres y el Camino de los Linderos del Cerro Champaquí.

¿Qué deben hacer los turistas si se detienen?
Alejarse de la banquina para evitar riesgos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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