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Murió un hombre de 43 años tras descompensarse durante un partido de fútbol en Córdoba

Sufrió fuertes dolores en el pecho mientras disputaba un partido amateur en un club de Villa de Soto. Fue trasladado al hospital local, donde constataron su deceso.

06/09/2026 | 15:35Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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El hombre murió en un partido amateur (Foto ilustrativa)

FOTO: El hombre murió en un partido amateur (Foto ilustrativa)

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Un hombre de 43 años falleció luego de descompensarse mientras participaba de un partido de fútbol amateur en un club de Villa de Soto, en el norte de Córdoba.

Según informó la Policía, el hombre comenzó a sentir fuertes dolores en el pecho mientras se encontraba jugando. Una paramédica del club le brindó asistencia en el lugar hasta la llegada de un servicio de emergencias.

Posteriormente, fue trasladado al Hospital Municipal de Villa de Soto, donde los médicos constataron su fallecimiento.

El hecho es investigado para determinar las circunstancias que provocaron su muerte.

Lectura rápida

¿Quién falleció? Un hombre de 43 años que participaba en un partido de fútbol amateur.

¿Dónde ocurrió el hecho? En un club de Villa de Soto, en el norte de Córdoba.

¿Cuándo sucedió? Durante un partido de fútbol amateur, aunque no se especifica la fecha exacta.

¿Cómo se produjo el fallecimiento? El hombre se descompensó y sintió fuertes dolores en el pecho.

¿Por qué se investiga el hecho? Para determinar las circunstancias que provocaron su muerte.

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