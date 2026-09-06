Murió un hombre de 43 años tras descompensarse durante un partido de fútbol en Córdoba

FOTO: El hombre murió en un partido amateur (Foto ilustrativa)

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Un hombre de 43 años falleció luego de descompensarse mientras participaba de un partido de fútbol amateur en un club de Villa de Soto, en el norte de Córdoba.

Según informó la Policía, el hombre comenzó a sentir fuertes dolores en el pecho mientras se encontraba jugando. Una paramédica del club le brindó asistencia en el lugar hasta la llegada de un servicio de emergencias.

Posteriormente, fue trasladado al Hospital Municipal de Villa de Soto, donde los médicos constataron su fallecimiento.

El hecho es investigado para determinar las circunstancias que provocaron su muerte.