Giorgia Meloni celebra la victoria histórica de Kimi Antonelli en Monza: "Talento extraordinario"

Buenos Aires, 6 septiembre (NA) -- La presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, elogió la destacada actuación de su compatriota Kimi Antonelli (Mercedes), quien realizó una remontada memorable para consagrarse en el Gran Premio de Fórmula 1 que tuvo lugar en su país. En sus redes sociales, Meloni expresó: "Talento extraordinario".

"Sesenta años después, un italiano vuelve a ganar el Gran Premio de Italia en Monza. Felicitaciones a Kimi Antonelli, joven talento extraordinario que firma un resultado histórico", escribió Meloni tras la emocionante carrera.

Kimi Antonelli, que a sus 20 años lidera el campeonato de Fórmula 1, logró una increíble victoria en el Autódromo Nacional de Monza, conocido como el "Templo de la Velocidad", en una competencia en la que remontó desde la decimonovena posición tras ser penalizado por cambiar su unidad de potencia.

Con este triunfo, Antonelli se convirtió en el primer italiano en ganar en Monza desde que lo hiciera Ludovico Scarfiotti en 1966, hace exactamente 60 años. La hazaña del joven piloto ha sido considerada un momento histórico para el automovilismo italiano.

Además, Antonelli no solo logró su séptima victoria en la categoría reina del automovilismo, sino que también amplió a 66 puntos su ventaja sobre su inmediato perseguidor, el británico George Russell (Mercedes). El joven italiano se encuentra en la búsqueda de convertirse en el campeón más joven de la historia, alcanzando este logro a tan solo 20 años.