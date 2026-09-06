Marcos Juárez elige intendente este domingo: siete listas y una elección con fuerte tinte local

Marcos Juárez elige intendente este domingo 6 de septiembre, en una elección con una marcada impronta vecinalista. El padrón está compuesto por poco más de 24 mil ciudadanos y son siete las listas que compiten por la conducción del municipio.

Ninguna de las fuerzas lleva sellos partidarios nacionales y tampoco está prevista la presencia en la ciudad de figuras o referentes de alcance nacional.

Uno de los principales candidatos es el exintendente Pedro Dellarossa, quien encabeza la lista de Marcos Juárez Puede. El dirigente supo recibir el respaldo de Mauricio Macri y también del senador Luis Juez y su Frente Cívico. Sin embargo, Marcos Juárez Puede no lleva las marcas del PRO ni de La Libertad Avanza.

Crescente vuelve a competir

Verónica Crescente vuelve a disputar la intendencia bajo el sello de Unión Vecinal.

Crescente fue una funcionaria destacada durante las gestiones de Dellarossa, pero se enfrentó políticamente con el exintendente en 2022, cuando este decidió respaldar la candidatura de Sara Majorel.

En aquella elección, Crescente contó con el apoyo del entonces gobernador Juan Schiaretti. Ahora, en cambio, vuelve a competir con un armado propio y sin el respaldo formal del exmandatario.

Font, el candidato cercano a Llaryora

Otro de los principales aspirantes es Germán Font, de Generación MJ.

Font fue funcionario del Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba, pero decidió competir bajo una identidad estrictamente vecinal. Su lista tampoco lleva el sello de Hacemos Unidos por Córdoba, aunque cerca del gobernador Llaryora reconocen que se trata del candidato del oficialismo provincial.

En ese espacio lo consideran un “cuadro joven” y buscan posicionarlo de cara a la elección departamental del próximo año.

Los otros candidatos

La nómina de postulantes se completa con Ana Claudia Elzaurdia, ex titular de la Unión Cívica Radical local, por Una Nueva Oportunidad; Juan Carlos Escobar, del Partido Libertario; Jorge Antonio Bolcatto, por Encuentro Vecinal; y Gerardo Pasquali, de Marcos Juárez Despierta.

El mileísmo, sin candidato

La elección también tiene como particularidad la ausencia de un candidato de La Libertad Avanza, pese al buen desempeño del espacio en Marcos Juárez en las últimas elecciones nacionales.

En las legislativas de 2025, La Libertad Avanza se impuso en Córdoba con el 42,3% de los votos, por encima de Provincias Unidas, que obtuvo el 28,2% con Schiaretti como primer candidato a diputado.

En Marcos Juárez, la diferencia fue todavía mayor: La Libertad Avanza alcanzó el 44,2%, mientras que Provincias Unidas obtuvo el 29,3%.

A pesar de esos antecedentes, el mileísmo no presenta candidato propio en esta elección municipal, que además tiene una característica particular: es la única elección ejecutiva municipal de Córdoba prevista para este año calendario.

Del “kilómetro cero”, al vecinalismo puro

En 2014 Marcos Juárez se convirtió en el punto de partida simbólico de Cambiemos y la elección adquirió envergadura nacional. Una década después el escenario es otro: sin sellos, sin visitas de peso y con candidatos que compiten en clave estrictamente local, aunque con distintos tonos y trayectorias.

La disputa por la intendencia se juega, esta vez, dentro de los límites de la propia ciudad.

Informe de Federico Albarenque