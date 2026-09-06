Explosión de pirotecnia en México: tragedia durante las fiestas patronales deja nueve muertos
Una explosión de pirotecnia en Santa María Canchesdá durante las fiestas en honor a la Virgen de la Luz dejó nueve muertos y más de veinte heridos. Parte de la iglesia se derrumbó.
FOTO: Una explosión de pirotecnia dejó nueve muertos durante unas fiestas patronales.
Buenos Aires, 6 septiembre (NA) -- Al menos nueve personas murieron y más de una veintena resultaron heridas tras una explosión de pirotecnia ocurrida durante las fiestas patronales de Santa María Canchesdá, una comunidad del municipio de Temascalcingo, en el Estado de México.
El incidente se produjo durante los festejos en honor a la Virgen de Nuestra Señora de la Luz y generó el derrumbe de una parte de la iglesia donde se encontraba el material pirotécnico.
Tras la explosión, equipos de emergencia llegaron al lugar para asistir a los afectados y comenzar la búsqueda de posibles personas atrapadas entre los escombros. En el operativo participan efectivos de Protección Civil, bomberos de distintos municipios, la Comisión Nacional de Emergencias y la Policía Estatal, mientras maquinaria pesada es utilizada para remover los restos de la estructura. Vecinos de la zona también colaboraron con las tareas de rescate y asistencia.
Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales cercanos para recibir atención médica. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) activó sus protocolos para recibir a los afectados, entre los que, de acuerdo con los primeros reportes difundidos, hay niños, adolescentes, adultos y personas mayores.
En paralelo, habitantes que permanecían en la zona pidieron a través de las redes sociales el envío de más insumos y asistencia médica debido a la magnitud de la emergencia.
La Diócesis de Atlacomulco confirmó además que dos sacerdotes de Santa María Canchesdá resultaron heridos, aunque ambos se encuentran fuera de peligro luego de ser atendidos en un centro de salud.
La institución religiosa expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas fatales. Santa María Canchesdá se encuentra en Temascalcingo, municipio ubicado en el límite del Estado de México con Michoacán, donde continúan las labores de emergencia tras la tragedia.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Santa María Canchesdá?
Una explosión de pirotecnia durante las fiestas patronales causó una tragedia con nueve muertos y varios heridos.
¿Cuántas personas resultaron heridas?
Más de una veintena de personas sufrieron heridas y fueron trasladadas a hospitales cercanos.
¿Quiénes eran las víctimas?
Entre las víctimas hay niños, adolescentes, adultos y personas mayores, según los informes iniciales.
¿Qué organizaciones están involucradas en el rescate?
Participan Protección Civil, bomberos, la Comisión Nacional de Emergencias y la Policía Estatal en las labores de rescate.
¿Qué dijo la Diócesis de Atlacomulco?
La Diócesis confirmó que dos sacerdotes resultaron heridos, pero están fuera de peligro y ofrecieron condolencias a los familiares de las víctimas.
[Fuente: Noticias Argentinas]