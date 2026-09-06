FOTO: Día Mundial del Sexo: ¿quiénes son los argentinos que cumplen sus fantasías sexuales?

Buenos Aires, 6 de septiembre (NA) -- Tener una vida sexual activa es beneficioso tanto para la salud física como emocional, ya que el sexo puede facilitar la conexión con otra persona y ofrecer un placer que aporta múltiples ventajas para el bienestar general.

Cada 6 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Sexo, una fecha que ha permitido abordar el tema de la sexualidad con mayor naturalidad, alejándose del tabú que lo rodeó durante décadas, según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Este día propicia una conversación más abierta sobre sexo, lo que a su vez fomenta una mejor educación y cuidados necesarios al momento de practicarlo.

En este contexto, el deseo parece seguir sus propias reglas, ya que para muchos argentinos, lo que está fuera de una relación estable se convierte en un espacio propicio para experimentar, romper con la rutina y atreverse a cumplir fantasías que en la pareja a menudo quedan sin concretarse.

Con motivo del Día Mundial del Sexo, Second Love, una plataforma de citas destinada a quienes buscan aventuras fuera de su relación, llevó a cabo una encuesta anónima entre sus usuarios argentinos para explorar el impacto que tiene la presencia de un amante en la búsqueda de nuevas experiencias sexuales.

Detalles de la encuesta y sus hallazgos

La encuesta incluyó a 1.200 argentinos, tanto hombres como mujeres, de entre 30 y 65 años, todos en una relación de pareja o comprometidos en algún tipo de vínculo. Entre los participantes, predominaban hombres casados, con y sin hijos, así como mujeres casadas con hijos.

Entre las preguntas que guiaron el análisis se encuentran: ¿Lo prohibido despierta un mayor deseo? ¿Nos sentimos más libres para experimentar con un amante? ¿La distancia de las responsabilidades diarias permite dejar de lado inhibiciones?

Además, la plataforma indagó el papel de las fantasías en la vida sexual de los argentinos y qué factores pueden impulsarlos a hacerlas realidad. Los resultados fueron reveladores:

El 78% de los encuestados se animó a cumplir sus fantasías sexuales con su amante.

El 76% admitió que el amante posee más habilidades para seducir y brindar placer que su pareja.

El 66% considera que tener una pareja estable limita la posibilidad de llevar a cabo sus fantasías.

El 80% aseguró que no se involucra emocionalmente con su amante.

El 92% prefiere tener aventuras con desconocidos, fuera de su círculo cercano.

La monotonía como una de las principales causas

Al preguntar por qué eligen cumplir sus fantasías con sus amantes y no con sus parejas, las respuestas más comunes fueron: la monotonía en la rutina diaria, seguido por el hecho de que su pareja no acepta ciertas fantasías, y en tercer lugar, que lo prohibido genera una mayor adrenalina.

La posibilidad de experimentar fuera de la dinámica de una relación estable se presenta como un factor que favorece la exploración y el atrevimiento. Para los encuestados, la novedad, el secreto y la adrenalina son elementos que los motivan a experimentar lo que quizás no se permite dentro de una relación formal.

En cuanto a dónde buscan a alguien para tener una aventura, Internet se posicionó como la opción más popular, con un 63% de las respuestas, seguido de bares y restaurantes (17%), gimnasios (11%) y el lugar de trabajo (9%).

Estos resultados reflejan una tendencia creciente entre aquellos que buscan otro tipo de vínculos, donde la exploración de nuevas experiencias y aventuras se vive con mayor libertad.